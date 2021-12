Meer tribunes Goffertstadion onveilig, herstelmaatregelen nodig voor heropening

Er zijn meer tribunes in het NEC-stadion met dezelfde tekortkomingen als die bij het bezoekersvak dat het begaf tijdens de wedstrijd met Vitesse. Bij dat tribune-onderdeel was sprake van een fout in de berekening van de constructie en het aantal springende supporters. Die tekortkoming geldt ook voor de andere tribunes. Dat blijkt woensdag uit nog niet openbaar gemaakt onderzoek van ingenieursbureau Royal Haskoning. Desondanks hoeft het stadion niet te sluiten; het bedrijf adviseert om de tribuneonderdelen te verstevigen met metalen strips.

In oktober ging het mis in het stadion van NEC. Vitesse-supporters vierden zingend en springend de overwinning van de Gelderse derby tegen NEC. De tribune bezweek door het feestgedruis: het beton van het onderste deel van het uitvak scheurde en stortte in. Wonderwel raakte niemand gewond. Na het incident was geen publiek meer toegestaan in het stadion. Begin november concludeerde Royal Haskoning dat er een rekenfout was gemaakt van de wapening bij het ontwerp.

Uit vervolgonderzoek blijkt woensdag dat hetzelfde euvel voor de andere tribunes geldt, met uitzondering van acht kleinere onderdelen. Het stadion hoeft niet definitief te sluiten, maar wel verstevigd worden om in de toekomst veiligheid te garanderen aan de bezoekers. Het bureau raadt aan stalenstrips bij de constructie onder de tribune te plaatsen. Voor die herstelmaatregelen moet NEC een vergunning aanvragen. Daarvoor doet de club een spoedverzoek. Algemeen directeur Wilco van Schaik hoopt op 15 januari weer publiek te verwelkomen.

Onzekerheid

Van Schaik stelt ook al blij te zijn „als een deel” van het stadion open kan voor publiek. De directeur noemt de resultaten uit het onderzoek een „enorme stap naar het einde van een verschrikkelijke periode van onzekerheid”. Het was de afgelopen maanden onzeker of NEC ooit weer thuiswedstrijden met publiek zou kunnen spelen in de Goffert. Er werd zelfs gespeculeerd over de bouw van een nieuw stadion.

Verantwoordelijk wethouder Bert Velthuis van de gemeente Nijmegen, de eigenaar van het stadion waarvan NEC het huurt, stelt in een reactie snel „volgende stappen” te willen zetten zodat er weer „op een veilige en verantwoorde wijze” toeschouwers in het stadion mogen komen. Als de Nijmegenaren de herstelwerkzaamheden op tijd rond krijgen, is het overigens nog maar de vraag of de coronamaatregelen publiek bij de wedstrijd toestaan.