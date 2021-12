Leve de cockring

Erectiestoornissen, is het onderwerp waarmee we de vorige aflevering zijn begonnen. Elke man heeft er wel eens mee te maken, al is het alleen maar van de zenuwen, maar wat nu als het krijgen van een erectie vaak, vaker of altijd een probleem is?

De 59-jarige man* die het onderwerp inbracht, heeft wel een idee over hoe het beter zou kunnen gaan: „Krijg je BMI onder de 30 en je diabetes onder controle en misschien gaat het spontaan beter.”

Dat zou zomaar kunnen kloppen. Diabetesverpleegkundige Jos Lamers hoort bijna dagelijks dat mannen met diabetes problemen hebben met het krijgen van een erectie, of dat de erectie zelfs helemaal wegblijft. Door diabetes ontstaan er beschadigingen aan het bloedvat- en zenuwstelsel, schreef hij. Omdat de penis zeer gevoelig is voor deze beschadigingen, werkt die daardoor niet of minder. „Helaas is de beschadiging onomkeerbaar. Dat is vaak niet bekend bij de patiënt. Door mijn bevindingen op de diabetespoli vermoed ik dat het probleem van erectiele disfunctie op veel grotere schaal voorkomt dan wordt gedacht. Het uit de taboesfeer halen zorgt er in ieder geval voor dat mannen zich minder schuldig voelen.” Lamers is overigens van mening dat een BMI idealiter niet onder de 30, maar onder de 25 zou moeten zijn. „Dit kan diabetes type 2 vertragen.”

De 59-jarige man vertelde al over de „pillen en injecties” die hij had geprobeerd: „Iets te veel gedoe, zonder garantie dat het werkt.” Positiever over viagra was een dertiger die na kanker last kreeg van erectiestoornissen, al vond hij het advies van zijn relatietherapeut (ga niet samen op de bank zitten en wachten tot de lust uit de lucht komt vallen) net zo belangrijk. A* is zelfs „lid van de fanclub”, mailde hij. Wat de oorzaak was, vermeldde hij niet in zijn mail, wel dat toen hij een relatie kreeg met zijn vriendin R*, mede-auteur van de mail, hij problemen kreeg met zijn erectie. „Bij stimulatie trad wel een erectie op, maar één met een ‘knikje’, niet voldoende voor seksuele activiteit.” Maar Viagra, aldus het stel, werkte „geweldig goed”, en A heeft ook geen last van hoofdpijn, dat volgens hem vaak wordt genoemd als bijwerking. „Een tip: de werkzame dosis hoeft niet per se een heel tablet te zijn. Bij ons is een ‘kwartje’ al voldoende voor een werkingsduur van enkele uren, zo nodig aan te vullen met een tweede kwartje.”

Leren bandje

E* kreeg na een radicale prostatectomie (prostaatverwijdering) en „de vrijwel onvermijdelijke zenuwbeschadigingen die daarmee gepaard gaan” voor het eerst erectieproblemen. „Toen ik twee jaar geleden mijn huidige vriendin leerde kennen, was zij heel verbaasd over het kleine leren bandje dat ik naast viagra gebruikte om mijn gereedschap wat beter en langer in bedrijf te houden. Maar ze had er geen probleem mee en vond het ook spannend. Hetzelfde gold wat later voor de vacuümpomp die ik ging gebruiken voor een nog beter resultaat. Inmiddels weet ik dat dit soort dingen heel gebruikelijk en bekend zijn in de homowereld, maar veel minder bij keurige heterostellen.” E raadt aan om een cockring, want zo heet zo’n bandje, te kiezen dat verstelbaar is. „De standaard cockringen die worden aangeboden zijn voor veel mannen te ruim.”

Er meldden zich ook twee vrouwen, die erg blij waren dat hun partner een cockring gebruikt. „Mijn vriend is diabetespatiënt en zwaarlijvig”, schreef S*. „Als zijn penis stijf wordt doordat ik hem pijp, doet hij een kunststof ring om. We kunnen zo af en toe even penetreren en dat is voor beiden fijn.” En J*: „Zoveel voordelen ten opzichte van pillen of prikken! Je hoeft niet naar een dokter, online te koop en simpel om te gebruiken op het moment dat het nodig is.”

*Naam op verzoek weggelaten, maar bekend bij de redactie.

