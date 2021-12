Het aanbod van fiets-ledlampjes is enorm, waar moet je op letten?

Ledlampen hebben steeds minder stroom nodig om steeds meer licht te geven. Ze zijn de afgelopen jaren steeds efficiënter geworden. Ook op de fiets. De woon-werkverkeerfietser kan zich in het donker goed laten zien. En ziet zelf waar hij rijdt. En de thuiswerker die zich aan kantooruren houdt, kan nu ’s morgens vroeg, of ’s avonds, een rondje hardfietsen. Zelfs voor de gewone stadsfiets zijn er van die makkelijk oplaadbare ledlampen; hun ingebouwde batterij is via een usb-stekker op te laden. Ideaal. Is het misschien hoog tijd voor de aanschaf van zo’n lamp?

Het aanbod is enorm. Verbijsterend is dat de prijzen uiteenlopen van een paar euro tot ver boven de 100 euro. Wat nu?

Verklein de keus door vriendelijk te zijn. Koop een lamp die niet makkelijk verblindt, want die steeds feller brandende ledlampen hebben een keerzijde. Tegenliggers worden verblind door slecht ontworpen fietslampen met die moderne felschijnende leds en door slecht afgestelde lampen. Er wordt veel over geklaagd. Google maar eens op ‘verblindende fietslampen’. Het gaat niet alleen over racefietsers die op smalle fietspaden met sterke, soms knipperende, rechtuit schijnende lampen aan komen denderen. (Terzijde: knipperende fietsverlichting is in Nederland verboden.) Ook kleine fietslampjes voor in de stad kunnen zulke priemende ledlampjes hebben dat ze last veroorzaken.

Kies daarom een lamp die geen volle ronde bundel licht schijnt, maar een met een lens die de lichtbundel van boven afplat. Die alleen de weg verlicht en niet de tegemoetkomende fietser.

Hoe weet je welke je hebben moet? Een nieuwe fietslamp kun je vrijwel nooit van tevoren uitproberen.

In Duitsland is de afgevlakte, niet-verblindende bundel wettelijk verplicht. Koop daarom een lamp met het keurmerk van de Duitse Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Zonder een StVZO mag een fietslamp in Duitsland de weg niet op. StVZO beperkt de keus en maakt de aanschaf misschien iets duurder, maar je moet wat voor je medemens overhebben. De merken met StVZO-keur maken bijna allemaal lampen met verschillende lichtsterkte.

Hoeveel licht heb je nodig?

De grote internetwinkels, lampenfabrikanten en de Fietsersbond geven dezelfde adviezen over welke hoeveelheid licht je op welke plaats nodig hebt. De sterkte van een ledlamp wordt vaak in lumen weergegeven. Maar bij de StVZO-lampen staat de hoeveelheid licht doorgaans niet in lumen, maar in lux opgegeven. Dat is beter, want lumen geeft aan hoeveel licht een lamp in totaal uitstraalt. Een deel van dat licht kan omhoog schijnen, wat niet ongebruikelijk is bij onvriendelijke fietsverlichting, waardoor je er op de weg niets aan hebt. Het aantal lux geeft aan hoeveel licht terechtkomt op één vierkante meter van het stuk weg voor je.

Wie uitsluitend in de stad fietst, op plaatsen waar ook lantaarnpalen licht geven, kan bijvoorbeeld de StVZO-gekeurde Sigma Aura van 20- of 30-luxsterkte kiezen. Verreweg de meeste StVZO-gekeurde lampen geven meer licht dan in de stad strikt nodig is. Je kunt dan – goedkoper – beter een (liefst ook vriendelijk) stadsfietslampje kopen. Dat heeft meerdere leds naast elkaar, zodat er niet één priemend ledje in de ogen van de tegenligger schijnt. Ook fijn bij achterlichten.

De meeste StVZO-lampen zijn sterker en vallen minimaal in de categorie die geschikt is voor wat schaarser verlichte wegen (kies 30 lux of meer), of onverlichte paden en wegen (kies 60 lux of meer). Er zijn verschillende merken te koop, bijvoorbeeld Sigma (met de Aura-serie) en Lezyne (die trouwens ook veel niet-StVZO-lampen maken) hebben al ruime keus. Stel de nieuwe aankoop wel goed af als je hem op je fiets zet, want anders kun je nog steeds heel onvriendelijk overkomen op de tegenligger. Je kunt sterkere lampen altijd zwakker laten schijnen; alle lampen hebben een zuinige stand. Fiets je over een pikkedonker polderweggetje zonder witte strepen en heb je wat steun van de maan, dan zul je merken, als je ogen gewend zijn aan het donker, dat een fietslamp die heel weinig licht geeft eigenlijk het prettigst is.

Nieuwsbrief NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven