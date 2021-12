India’s hoogste legerchef omgekomen bij helikoptercrash

India’s hoogste legerofficier, generaal Bipin Rawat, is woensdag omgekomen bij een helikopterongeluk in de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu. Dat heeft de Indiase luchtmacht (IAF) bevestigd. Behalve Rawat, de Chef Defensie ofwel Chief of Defense Staff, kwamen ook zijn echtgenote en elf anderen om. Het toestel waarmee het gezelschap onderweg was naar een militair opleidingsinstituut, stortte kort na het opstijgen neer.

Op beelden van lokale televisiestations en op sociale media is te zien hoe het wrak uitbrandde, terwijl reddingswerkers lichamen wegdroegen. Het lot van de 63-jarige legerleider, die vier decennia in dienst was van de Indiase strijdkrachten, was vervolgens enkele uren ongewis.

Als eerste chef van de strijdkrachten, een functie die in 2019 werd gecreëerd door premier Narendra Modi, was Rawat verantwoordelijk voor de integratie van de drie takken - de landmacht, luchtmacht en marine. Die opereerden tot dan toe onafhankelijk van elkaar. Het project betekende een ingrijpende reorganisatie van de commandostructuur, die binnen het militaire apparaat ook op tegenstand stuitte.

„Generaal Rawat leverde een enorme bijdrage aan de modernisering van onze strijdkrachten”, zei Modi in een reactie. De premier verklaarde „vol ontsteltenis” te zijn over de dood van een „voortreffelijke militair en ware patriot, iemand met een groot strategisch inzicht”. Defensieminister Rajnath Singh noemde Rawats dood in een tweet „een onherstelbaar verlies voor onze strijdkrachten en het land”.

Onrustige streken

Rawat, telg uit een familie die meerdere generaals voortbracht, begon zijn loopbaan in 1978 als infanterist. Hij bekleedde daarna meerdere posten, veelal in onrustige streken van het land en in de rafelige grensgebieden. In de jaren tachtig was hij kolonel van een bataljon langs de bevochten demarcatielijn met China in het noordoosten. Zijn hele carrière bleef hij in China het belangrijkste gevaar voor India zien.

De generaal specialiseerde zich ook in het bestrijden van kleinere vijanden, in opstanden en asymmetrische conflicten in het noorden en oosten van het land, somt een artikel van NDTV op. Zo gaf hij in 2015 bevel voor precisie-aanvallen op rebellen uit de deelstaat Nagaland, die de wijk hadden genomen naar buurland Myanmar.

Van zijn onderofficieren wilde hij niet horen welke problemen zij zagen, zo zette hij eens zijn werkwijze uiteen aan een journalist van de nieuwswebsite The Print: „Vertel me liever hoe we het te lijf gaan.” Volgens de Hindustan Times had hij een hekel aan uiterlijk vertoon bij de hoogste rangen van de strijdkrachten en stopte hij met golf om daarmee een voorbeeld te geven aan zijn ondergeschikten.

Generaal Bipin Rawat, hier in 2018, was volgens premier Modi een 'uitstekende militair en een ware patriot'. Foto AFP

De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De Indiase luchtmacht heeft een onderzoek ingesteld. De in totaal veertien passagiers zaten in een DMi-17V5, een militaire helikopter van Russische makelij die wordt gebruikt voor vervoer van legerleiding en politici. Eén passagier, een officier, overleefde de crash. Hij werd naar een militair ziekenhuis gebracht. Volgens het Indiase persbureau ANI worden de lichamen van de andere slachtoffers donderdag in de hoofdstad Delhi verwacht.