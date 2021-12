Hoboïst Han de Vries (Edison Oeuvreprijs): ‘Ik ben iemand die graag de clown uithangt’

Het enorme, uit donker baksteen opgetrokken huis van architect Pierre Cuypers aan de Amsterdamse Vondelstraat is een tijdscapsule. Vóór de deur raast het staartje van 2021 voorbij, erachter ben je plots in 1880, de tijd waarin Cuypers dit huis tekende én bewoonde (1881-1885). Door het vele hout is het duister binnen, de deuren zitten vol glas en lood en aan de wanden hangen schilderijen van De Vries’ hand naast affiches met namen van wereldberoemde klassieke musici. Violist Isaac Stern, pianist Keith Jarrett. Carnegie Hall en Musikverrein – waar en met wie speelde hoboïst Han de Vries eigenlijk níét?

„Toch zul je, als je hier op mijn verjaardag komt, nauwelijks musici treffen”, zegt De Vries, terwijl hij in de woonkeuken zijn koffiepotje op het gas zet. „Alleen componist Theo Loevendie, die zie ik ook elke dag in café Welling achter het Concertgebouw. Maar verder? Zoals de bakker liever niet doorpraat over witte kadetjes, vind ik het interessanter me met mensen uit andere werelden te omringen.”

Deze zomer werd hoboïst De Vries tachtig. Veertig vrienden mochten er op zijn partijtje flaneren door de enorme tuin aan het Vondelpark. Doodzonde, vindt hij, want „vroeger waren het er soms wel 150 en die hele coronatoestand vind ik sowieso ongelooflijk deprimerend. Wat is er leuker dan feesten met grote groepen, huisconcerten, mensen omhelzen? Het Concertgebouw Kamerorkest kwam hier vaak repeteren; ik reken geen huur en heb ruimte zat. Dan ging ik intussen wat rondscharrelen, planten water geven, en dan hoorde ik intussen de prachtigste Dvorák-serenades langskomen. Zó’n genot! Gewone concerten bezoek ik niet meer graag. Laatst hoorde ik er één, met de grote Valery Gergiev. Maar ik had al snel door: hij dirigeert met zijn hoofd in de partituur in plaats van omgekeerd. Zijn werkritme is ook niet te doen natuurlijk, maar toch: ik was een dag nijdig om ervan bij te komen.”

Praten met Han de Vries zou je willen doen met een pauzeknopje. Stop, wacht, wie zegt u? Maar dan is het volgende verhaal alweer begonnen. „Hier in deze kamer speelde componist Alphons Diepenbrock, de katholieke kunstkring De Violier kwam hier samen. Architect Pierre Cuypers hoopte natuurlijk ook dat zijn dochter Mia zou trouwen met een sjieke rooms-katholiek, maar ze werd verliefd op een Chinese handelaar, omdat hij zo’n mooie zwarte paardenstaart had. Een schandaal! Ze is toch met hem getrouwd. Lodewijk van Deyssel, neef van Cuypers’ echtgenote Antoinette, schreef daar de roman Blank en geel over in 1892, wacht ik pak hem even …”

En weg is De Vries, kriskras door de kamers met hoogglanzende parketvloeren, trap af, nóg een kamer vol boeken, hier een vleugel, daar een knapperend haardvuurtje, daar weer een piano. Ernaast ligt de hobo waarmee hij zijn leven doorbracht en roem vergaarde veilig „te slapen” in het koffertje.

Hobospelen doet hij niet meer, al zo’n 15 jaar niet. „Nee, ik mis het niet. Hobospelen doe je goed of niet. Het is een onverbiddelijk instrument: een misslag op een prachtige vleugel, nou ja, maar een vergissing op hobo? Die priemt zo je oor in. Solo-optredens gaven me altijd stress. Toen ik het hobokoffertje van de week opende vond ik de kalmeringstabletten daarin ook weer terug. Klagen over spanning deed je niet, gewoon spelen en niet zeiken. Nu speel ik liever piano, voor mezelf. Wat Chopin, wat Mompou, Skrjabin, Scarlatti. Ik ben niet goed, maar ik vind het wel prettig.”

Het ontroerde me dat u bij de uitreiking van de Edison Oeuvreprijs afgelopen zondag bij ‘Podium Witteman’ volschoot om het spel van hoboïst Alexei Ogrintchouk.

„Ja? Ik was juist zo tevreden dat ik me nog redelijk goed had gehouden! Ogrintchouk is een fenomenale speler. Maar ergens vind ik het ook jammer dat het Concertgebouworkest uit zulke internationale topspelers bestaat. Vroeger had je ook zwakke broeders, gevoelige karakters. Sommige dirigenten, Kirill Kondrashin (1914-1981) bijvoorbeeld, konden juist díé musici boven zichzelf uit doen stijgen. En dan kreeg je iets…. heel mooi kwetsbaars. Eigen ook. Wie herkent het Concertgebouworkest nu nog aan zijn blazers?

„Je merkt: ik ben oud en ik raak snel ontroerd. Een tv-programma als ‘Spoorloos’ kan ik niet aanzien zonder tranen, al die moeders die herenigd worden met hun kinderen… Ik ben opgegroeid tussen overlevenden. Mijn moeder was joods, mijn ouders kwamen beiden zwaar beschadigd uit de oorlog, mijn grootouders zijn vermoord. Zelf heb ik ondergedoken gezeten in die jaren. Het werkt door op zoveel niveaus. Maar na de oorlog sprak niemand over verliezen of pijn, beulen noch slachtoffers. Integendeel: men vierde het leven. En dat wil ik ook!”

Wat voor kind was u?

„Levendig, best opgewekt. Maar mijn ouders waren beiden zwaar depressief. Ik denk nu: dat ik als tweejarige weg moest van mijn moeder heeft dingen voorgoed beschadigd. Bij mijn vriend en pleegbroer Abram de Swaan, in wiens gezin ik na de oorlog geweldig ben opgevangen, speelde eenzelfde problematiek. Als moeder en kind die allereerste jaren van direct, bijna dierlijk contact moeten missen, blijft dat nawerken. Ik had het goed bij mijn onderduikouders, maar herinner me nóg de beklemming van die sfeerloze kamer in Aalsmeer met dat persje op tafel, de ‘dong’ van de klok als enig geluid. Mijn moeder, danseres en zangeres Chanah Milner, speelde piano, zong, boven ons repeteerde het Joods Mannenkoor van Hans Krieg… ”

Maar u was pas een peuter, kleuter hooguit.

„En toch. Als je gewend bent aan muziek, een bepaalde sfeer, en dat valt weg… Ik herinner me de oorlog als een tijd van gemis en ik weet nog veel details. De bombardementen. Dat ik het afschuwelijk vond dat mijn haar zo kort geknipt moest worden; ik heb het daarna altijd lang gelaten. Ik heb ook veel bewaard van vroeger. Dinky Toys. En Egie, mijn knuffelegeltje. Later realiseerde ik me dat ik onder andere zo smoorverliefd werd op mijn vrouw Iki [psychoanalytica Iki Freud, red.] omdat ze op Egie lijkt.” (lacht).

Hoe kwam de hobo in uw leven?

„Vlak voor mijn vader naar Duitsland werd gedeporteerd, zijn mijn ouders getrouwd. Bij dat huwelijk was ook Jaap Stotijn present, hij verkeerde in dezelfde Haagse kunstenaarsvriendenkring. Toen ik na de oorlog een vervelende puber werd, heeft mijn moeder Stotijn gevraagd mijn aanleg voor de hobo te toetsen. Ik speelde voor op altblokfluit, hij drukte me een hobo in handen en voilà, ik speelde. Toen heb ik drie jaar les van hem gehad in Den Haag en later bij zijn zoon Haakon in Amsterdam, waarbij ik bij De Swaan in huis ben gekomen. Als ik terugkijk besef ik: wat had het allemaal vreselijk mis kunnen gaan. Maar dat is niet gebeurd.”

Ik las in de biografie van dirigent Reinbert de Leeuw wel dat hij, u en Abram de Swaan als studenten in Amsterdam een kroegspel speelden: wie de meeste ‘pitié-punten’ verdiende voor doorstaan leed.

„Dat had Bram bedacht, ja. Maar Reinbert praatte er niet over, die stopte alles in een waanzinnige werkkracht – je zag zijn eigen verleden alleen wel terug in wat hem boeide en zijn composities, zoals het orkestwerk Abschied (1973). Onze vriendschap strandde overigens al tientallen jaren geleden. Hij zette zich fanatiek in voor eigentijdse muziek en was fel op andersdenkenden. En ik speelde hobo in het traditionele Concertgebouworkest, dus dat was dan dat.”

Wapperhaar en sportauto

Bij de Aktie Notenkraker van 1969, waarbij Reinbert de Leeuw en collega-componisten Misha Mengelberg, Peter Schat en Jan van Vlijmen een concert van het Concertgebouworkest verstoorden uit protest tegen de te conservatieve programmering, zat Han de Vries in de zaal: hij zou na de pauze spelen. Maar die avond markeerde het einde van zijn orkestcarrière.

„Voor de standpunten van de Notenkrakers had ik respect, voor de manier waarop niet – al vond ik de agressie waarmee het publiek op de actie reageerde net zo akelig. Een meneer sleurde Jeanette Yanikian, de toenmalige vrouw van Louis Andriessen, aan haar haren over het middenpad weg van het podium omdat ze pamfletten probeerde uit te reiken. Chef-dirigent Bernard Haitink was de volgende dag wóédend op me, hij had me in de zaal zien zitten. Dat ik niet bij de actievoerders hoorde, geloofde hij niet. Daar knapte ik finaal op af, toen heb ik mijn ontslag genomen.”

Het alternatief diende zich vanzelf aan. De Vries kwam in dienst van het Nederlands Kamerorkest, waar hij als onderdeel van zijn contract twintig keer per jaar moest solospelen. „Dat deed ik, ondanks de spanning, dolgraag. Er zijn zo ontzettend veel goede hoboconcerten… Marcello, Cimmarosa, talloze Vivaldi’s, Mozart. Het is merkwaardig dat je die nog zo zelden hoort.”

Foto Andreas Terlaak

Ik hoorde Maartje van Weegen laatst vertellen hoe zij haar carrière begon als receptioniste bij platenmaatschappij ‘Iramac’, waar u als jonge hobogod met wapperhaar in sportauto af- en aanreed.

„Haha, ja, in de jaren zeventig had ik veel optredens, in binnen- en buitenland, en er kwamen ook veel platen uit. Maar ik was geen Frans Brüggen, geen eminent denker. Ik ben meer iemand die graag de clown uithangt. Nóg. Overdag ben ik vrij chagrijnig. Maar vanaf 17 uur mag ik aan de witte wijn en dan gaan er jazz-cd’s op en overspoelt me een diep geluksgevoel. In die bui vind ik het dan ook fijn om naar het café te gaan en anderen op te vrolijken. Ik heb een ernstige vorm van Witzelsucht.”

Was u als hoboleraar ook zo entertaining?

„Nee, zoals ik zelf geen kinderen heb gewild, zo was ik ook niet een soort vaderlijke pedagoog voor mijn leerlingen. Ik heb 32 jaar lesgegeven, maar ik heb daar zelf niet veel plezier van gehad. Als mensen veel talent hebben, dán was het leuk, dan viel er voor mij ook wat te leren. Maar het geploeter met de middelmatige talenten vond ik niet interessant. En toen ik jonger was dacht ik ook: het keert zich vast tegen me als ik iets wat ík goed kan doorbabbel aan een ander. Als je ergens mooie schoenen hebt gezien, ga je dat toch ook niet doorvertellen? Straks loopt een ander ermee.”

Terwijl u aan uw eigen hoboleraar Jaap Stotijn wel veel te danken hebt.

„Alles. Stotijn was een vader- en een sleutelfiguur voor me. Mijn natuurlijke talent leek eerst vooral het tekenen. Ik zat op mijn veertiende al op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag in een klasje zeer gedisciplineerd perspectief tekenen te oefenen. Maar bij Stotijn in het conservatorium aan de Lange Beestenmarkt, dáár kreeg ik één op één aandacht. Hij gaf me heel veel warmte. We staken samen zelf de kachel aan en hij speelde ook mooi piano, waardoor wat ik speelde op hobo al snel wat leek. Door die geborgenheid is het een leven met muziek geworden voor mij.”

Van een belendend tafeltje pakt De Vries een dikke stapel fotoafdrukken. „Kijk, deze schepen in Oost-Indische inkt tekende ik als jongen, dat vond ik heerlijk. En na mijn muziekpensioen heb ik het schilderen en tekenen ook echt herontdekt en dat hele ellendige verleden van mezelf en mijn familie van me afgeschilderd. Mijn werk is heel verhalend. Dat komt door het musiceren denk ik, want daarin spreek je je juist níét uit. Grappig: juist net moest ik denken aan iets wat Haakon Stotijn me leerde: ‘Alleen de harde werkers komen er.’ Daar houd ik me nog steeds aan, al is het maar met het documenteren van mijn eigen schilderijen. Een kleine prestatie dient elke dag geleverd te worden, anders voel ik me lui en schuldig.”

1941: Geboren in Den Haag 1955-1956: Kon. Academie voor Beeldende Kunsten Den Haag 1955 -1961: Hobostudie 1960: Medeoprichter Ned. Blazersensemble 1963-1995: Docent conservatorium Amsterdam 1964-1971: Eerste hoboïst van het Concertgebouworkest 1971-2004: Solocarrière 2012: Diapason d’Or voor de cd/dvd-box Han de Vries – The Radio Recordings 2021: Edison Oeuvreprijs