Frankrijk arresteerde verkeerde man voor moord op Khashoggi

De Saoedische man die dinsdag op een vliegveld in Parijs is gearresteerd vanwege vermeende betrokkenheid bij de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, blijkt niet de gezochte verdachte te zijn. Dat heeft het Openbaar Ministerie van Frankrijk dinsdag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. Er is sprake van een persoonsverwisseling: de man blijkt dezelfde naam te hebben als de daadwerkelijke verdachte, Khalid Aedh al-Otaibi, zo schrijft Le Figaro. Hij komt zo snel mogelijk op vrije voeten.

Het Franse OM heeft de verklaring over de persoonsverwisseling opgesteld en stelde dat het arrestatiebevel niet van toepassing is gebleken op de man die dinsdag werd aangehouden. Saoedi-Arabië protesteerde eerder tegen de arrestatie door te stellen dat de aangehouden man niets met de moordzaak te maken heeft. De daadwerkelijke verdachte, Al-Otaibi, is een voormalig lid van de koninklijke garde en staat op meerdere opsporingslijsten.

Khashoggi schreef onder meer columns voor The Washington Post waarin hij zich kritisch uitliet over het beleid van de Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman al-Saoed. Hij verdween in oktober 2018 na een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanbul. Internationaal onderzoek heeft uitgewezen dat hij door een Saoedisch moordcommando is vermoord en daarna in stukken is gezaagd. Zijn lichaam werd nooit meer teruggevonden. Aangenomen wordt dat Khashoggi wegens zijn kritische houding in opdracht van Bin Salman uit de weg is geruimd.