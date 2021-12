De EU wil zonder goedkeuring van lidstaten sancties aan andere landen op kunnen leggen

Te midden van toenemend geopolitiek spierballenvertoon, wil Brussel een duidelijke boodschap uitzenden: wij laten ons niet meer chanteren. Daarom wil de Europese Commissie haar bevoegdheden uitbreiden. Woensdag stelde de Commissie een nieuw ‘instrument’ voor waarmee ze sneller kan reageren op economische pesterijen van handelspartners. De wederzijdse treitercyclus die Europese vergeldingsmaatregelen in gang kunnen zetten, zorgen binnen de EU nu al voor ongemak.

Naar het zogeheten ‘antidwanginstrument’ dat Eurocommissaris voor Handel Valdis Dombrovskis woensdag presenteerde werd al lang uitgekeken. Je zou het kunnen zien als een erfenis van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Trump maakte de trans-Atlantische handel een strijdtoneel om Europa op allerlei terreinen onder druk te zetten. Wilde Frankrijk Amerikaanse techbedrijven extra gaan belasten? Dan zouden haar wijn en kazen op extra heffingen kunnen rekenen. En nadat de VS in 2018 een streep zetten door het nucleaire akkoord met Iran, dreigden ook Amerikaanse sancties voor Europese bedrijven die zaken bleven doen met Iran.

Een besluit over sancties vergt nu unanimiteit en interne onderhandelingen

Nu Trump is vertrokken, zijn de grootste kreukels uit de trans-Atlantische verhouding gladgestreken. Maar zijn shock-politiek heeft Brussel wel wakker geschud. Ook zonder hem in het Witte Huis blijft Europa kwetsbaar voor economische chantage en dus wil ze zich beter wapenen. Vooral omdat het in de EU traditioneel lastig is ferm te reageren op aanvallen van buiten. Een besluit over bijvoorbeeld sancties vergt unanimiteit en wordt voorafgegaan aan vaak eindeloos lange interne onderhandelingen.

Met de nieuwe bevoegdheden kan de Europese Commissie zelf sneller terugslaan. Bijvoorbeeld door heffingen op te leggen, financiële diensten te beperken of wetenschappelijke samenwerking op te schorten. Lidstaten zouden zulke maatregelen alleen met een ruime meerderheid tegen kunnen houden, in plaats van er allemaal mee in te moeten stemmen.

Intimidatietactieken

Het belangrijkste doel, aldus Dombrovskis woensdag, is de preventieve werking. „We geven hiermee een duidelijk signaal dat we geen intimidatietactieken zullen accepteren.” Maar EU-landen die sterk leunen op vrijhandel maken zich nu al zorgen over wat de gevolgen kunnen zijn. Onder meer Zweden en Tsjechië waarschuwden al voor de spiraal aan vergeldingsmaatregelen die het Europese spierballenvertoon in werking kan zetten – met uiteindelijk grotere schade tot gevolg. Ook de extra macht die de Commissie met het instrument krijgt leidt tot argwaan. Diplomaten achten de kans groot dat het voorstel de komende tijd nog flink wordt afgezwakt – wat de effectiviteit weer kan verkleinen.

Het illustreert hoe Europa worstelt met zich stoerder opstellen in wat Dombrovskis woensdag een „conflictueuze geopolitieke omgeving” noemde. Zelfs al zit het nieuwe ‘instrument’ straks in de gereedschapskist, dan blijft het de vraag hoe snel Brussel ook echt durft te handelen. Vaak vindt chantage bovendien achter de schermen plaats, wat het lastiger maakt openlijk te reageren. En de belangrijkste vraag is misschien wel of de EU onder druk vast blijft houden aan het motto ‘een voor allen, allen voor een’.

Recente voorbeelden van economische intimidatie:

China vs. Litouwen Het leek bijna of ze het erom deden. Juist in de week dat Brussel haar plan presenteerde, gaf China een haarscherp voorbeeld van de chantage waar de Commissie op doelt. Beijing legde een paar dagen geleden alle handel met Litouwen stil, uit woede over het besluit van dat EU-land diplomatieke betrekkingen aan te knopen met Taiwan. Dombrovskis erkende woensdag dat dit in de toekomst zou kunnen leiden tot een Europese vergeldingsactie.

Rusland vs. Tsjechië Ook Rusland dreigde de afgelopen jaren meermaals met economische sancties bij politieke spanningen. Recentste doelwit was eerder dit jaar Tsjechië. Nadat Praag een groep Russische diplomaten had uitgezet in reactie op een aanslag op een munitiefabriek, dreigde Moskou onder meer Tsjechisch bier in de ban te doen. Eerder werden Poolse groenten in het vizier genomen.

Turkije vs. Frankrijk In 2020 liepen de spanningen tussen Turkije en Frankrijk hoog op, onder meer om een toespraak waarin de Franse president Emmanuel Macron een harde opstelling tegen de radicale islam bepleitte. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan opperde een boycot van Franse producten en riep Turken in een toespraak alvast op die niet meer te kopen.