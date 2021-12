Een ovatie voor Merkel en selfies met Scholz – Duitsland heeft een nieuw kabinet

De dag waarop Olaf Scholz tot kanselier wordt verkozen begint met een lange staande ovatie voor Angela Merkel in de Bondsdag. Merkel zit op de bezoekerstribune, met naast zich voormalig bondspresident Joachim Gauck, knikt, en zwaait naar de Bondsdagleden een verdieping lager. De parlementariërs kijken als één man op naar de Kanzlerin in haar bijna koninklijke loge.

Dan worden de namen van alle 736 Bondsdagleden opgelezen, die een voor een in de gangen verdwijnen om hun stem uit te brengen. Olaf Scholz heeft een simpele meerderheid nodig, oftewel 369 stemmen. In het rumoer verheft de nieuwe president van de Bondsdag Bärbel Bas haar stem: „Normaal gesproken is het niet toegestaan om foto’s te maken”, zegt de SPD-afgevaardigde uit Duisburg, „maar omdat ik geen zin heb om 736 parlementariërs te berispen, maak ik voor vandaag een uitzondering.” Overal worden selfies gemaakt, SPD’ers proberen er een met Scholz te krijgen, in de coulissen maakt Scholz op verzoek een foto van drie vrouwelijke SPD-parlementariërs. De nieuwe bondskanselier schudt handen en maakt praatjes alsof hij nog niet zeker is van zijn meerderheid.

Bij Merkel op de tribune lijken een voor een alle nieuwe ministers uit het kabinet-Scholz op audiëntie te gaan. Een tribune verder zit voormalig SPD-kanselier Gerhard Schröder met zijn vrouw, daarnaast zitten de ouders van Olaf Scholz. Schröder zal even later van zijn bezoekje in de Bondsdag gebruikmaken om alvast de nieuwe minister van Buitenlandse zaken Annalena Baerbock te bekritiseren. Baerbock is voor een hardere Europese koers tegenover Rusland en China; Schröder is bevriend met Vladimir Poetin en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Russische oliemaatschappij Rosneft. „Men moet fatsoenlijke betrekkingen met China en Rusland koesteren”, aldus Schröder tegen een Duitse journalist.

Een boks van Armin Laschet

Als de stemmen zijn geteld – 395 stemmen voor Scholz – staan de parlementariërs en bezoekers, onder wie Merkel, op voor een applaus voor Scholz, die het met gebogen hoofd in ontvangst neemt. Een lange rij vormt zich om Scholz te feliciteren, ook kandidaat-kanselier van de CDU/CSU Armin Laschet deelt een joviale boks uit. Dan vertrekt Scholz naar de bondspresident in paleis Bellevue, om samen met zijn kabinet officieel benoemd te worden door Frank-Walter Steinmeier. De nieuwe minister van Landbouw Cem Özdemir (Groenen) maakt het ritje per fiets, naast zijn collega’s in hun dienstmercedessen.

Donderdag wacht Scholz de eerste conferentie met de minister-presidenten van de deelstaten, waarin het om het coronabeleid zal gaan. Vrijdag reist Scholz naar Parijs voor een ontmoeting met de Franse president Macron, en vervolgens naar Brussel voor een gesprek met voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel.

Macron feliciteerde Scholz al op Twitter met de woorden: „Het volgende hoofdstuk zullen we samen schrijven.” Het Kremlin liet weten op „continuïteit” en „constructieve betrekkingen” in te zetten. De Chinese president Xi Jinping feliciteerde Scholz al per telefoon. Uit Hongarije klonken minder feestelijke tonen: in een bijdrage in dagblad Bild schreef Viktor Orbán: „De nieuwe linksliberale regering beweegt weg van Kohls Europa van vaderlanders naar een migratie- en gendervriendelijke, Duits gevormde, centralistische politiek uit Brussel. Hier staan we niet meer zij aan zij.”