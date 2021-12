De tv-viering van de kroonprinsesselijke verjaardag was een defilé van onbenulligheden

Claudia de Breij had Amalia geappt om haar te feliciteren met haar achttiende verjaardag („Uiteindelijk wissel je nummers uit”), maar de auteur van de bestseller Amalia had geen antwoord gekregen van de jarige, vertelde ze in M. De televisieviering van de kroonprinsesselijke verjaardag bracht verder twee portretten: Tiener op weg naar de troon op Net5 en het door Dionne Stax gepresenteerde Amalia 18 jaar op NPO1. Het leidde vooral tot kennis van het soort dat de prinses vroeger dol was op roze koeken (NET5) en dat haar paard Mojito heet (NPO). Volgens sommigen is de mojito de roze koek onder de cocktails, dus dat klopt.

Verder zagen we heel veel eendere fragmenten van persmomenten en Koningsdagen, hoorden we dat onze volgende koningin Chinees, Spaans en Engels spreekt, dat ze (negen jaar jong!) mee ontwierp aan de jurk die ze bij de troonsbestijging van haar vader droeg, dat ze zich op haar veertiende verzoende met haar koninklijk lot, dat ze op de basisschool eerst werd geclaimd door een klasgenootje, daarna door het kind werd gedumpt en naar aanleiding daarvan een kinderpsycholoog bezocht.

Kolderiek in het defilé van onbenulligheden was de terugkerende verzekering dat Amalia’s ouders zich bij diverse gelegenheden hadden opgesteld als – jawel – ouders. Ernstig werden beelden van de eerste schooldag becommentarieerd: „Hier zie je twee ouders die afscheid nemen van hun kind op de eerste schooldag.” NET5 had inside information over de musical aan het eind van groep acht, waar koning en koningin zich hadden gedragen als ouders van een kind bij de musical aan het eind van groep acht.

Typisch moeder en dochter

Een van de kenners wist te melden dat wegens de drukke banen van de ouders het ontbijt heilig is in Huis ten Bosch. „Daar zetten ze zelfs de wekker voor.” (De wekker zetten zal nooit meer hetzelfde zijn.) Scènes tussen moeder en dochter werden geduid: „Zo typisch moeder en dochter.” Er vielen woorden als luizenmoeder, pleinwacht en bardienst. „Het is toch fantastisch als je daar dan gewoon bediend wordt door…” dagdroomde Dionne Stax. „… Prins Pils!” vulde royaltykenner Rick Evers aan.

Over de vader van de jarige gesproken: een paar van de verstandigste dingen in Amalia 18 jaar (AvroTros) kwamen uit het interview dat Willem-Alexander gaf bij zijn vijftigste verjaardag. Hij hoopte dat zijn dochter zich tegen haar bestemming zou verzetten, omdat ze zich die alleen op die manier eigen kon maken. „Als ze het alleen maar doet omdat het moet, word je nooit gelukkig in het ambt.” Je kreeg toch al de indruk dat Willem-Alexander zich meer senang voelt als vader dan als staatshoofd.

Wat dat betreft was het jammer dat er weinig aandacht was voor Amalia’s opmerkelijkste daad: het voorlopig weigeren van de staatstoelage waar ze recht op heeft. De kroonprinses neemt de zaken kennelijk graag in eigen hand. Daarbij komt haar opmerking in het (door de tv-makers dankbaar leeggeschepte) boekje van De Breij dat als de monarchie zou worden afgeschaft, zij wel iets anders zou gaan doen. Wees niet verbaasd als Amalia haar constitutionele rol minder procedureel-juridisch gaat invullen dan haar vader – met Beatrix en Máxima zit er voldoende assertiviteit in de familie.

Aan het eind van Amalia 18 jaar wilde Stax weten of de monarchie nog toekomstbestendig is. Max Westerman had zijn twijfels, maar waarom werd dat eigenlijk aan hem gevraagd? Geert Mak vond dat het soberder en ‘Scandinavischer’ moest – een tikkie Makkiger eigenlijk. Ter afsluiting duikelden de Amalische superlatieven over elkaar heen, culminerend in de moeder aller tautologieën: ‘Natural Born Queen.’ Wat in allerlei opzichten een passende afsluiting was.

