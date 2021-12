‘De rek is er stilaan een beetje uit’ bij de Limburgse thuiszorg

Het is een heel andere coronagolf dan in maart 2020, vinden wijkverpleegkundigen Anniek Slijkoord en Linda Braeken. „Toen waren mensen angstiger”, vertelt Slijkoord (26). „Cliënten zaten ook vol vragen: wat gebeurt er? Wat gaat er nog komen? We waren vaak een van de weinigen die achter de voordeur kwamen, omdat anderen wegbleven om besmettingen te voorkomen.”

Slijkoord en Braeken (37) werken bij Thuiszorg Zuyderland. Met zo’n 650 collega’s zorgen ze in de thuiszorg voor dik 2.800 cliënten in de Westelijke Mijnstreek, de regio waaronder Sittard, Geleen en omliggende dorpen vallen. Het plaatselijke ziekenhuis is ook van Zuyderland. Prettig, want dat maakt snel testen mogelijk. Dat is belangrijk in een periode waarin het vullen van de roosters al een hele klus kan zijn. Braeken: „We hadden ook al mondmaskers, toen collega’s elders in de thuiszorg daar nog op moesten wachten.”

Tijdens de huidige coronagolf voelt het allemaal wat breekbaarder, vooral aan de kant van de zorgmedewerkers. Heel af en toe krijgt iemand wat rust gegund. „Het lukt allemaal nog”, verzekert Braeken. „We hoeven zelden nieuwe cliënten te weigeren. Maar het ziekteverzuim is hoog: 12 procent. Bij een kwart daarvan gaat het om medewerkers die zelf corona hebben. De rek is er stilaan een beetje uit.”

Dat geldt ook voor cliënten, zegt ze. „Die waren bij de eerste piek heel begripvol. Ze begrepen het, als vanwege de omstandigheden eens een douchebeurt werd overgeslagen. Nu komen ze weer met de eisen van voorheen. Sommigen willen zelfs zeven keer per week douchen en twee keer per dag worden ingesmeerd vanwege hun droge huid. Eigenlijk hele normale dingen, maar de tijden zijn nog niet normaal.”

Volkswijk

Slijkoord werkt in de Sittardse volkswijk Sanderbout. „De zorgvraag blijft daar gewoon komen. De sociale controle is ook relatief groot. Je kunt buren vragen ook een oogje in het zeil te houden.” Braeken komt ook in buurten met meer hoger opgeleiden: „Die hebben tijdens corona de neiging later aan de bel te trekken. Als het dan uiteindelijk toch gebeurt, is er vaak al sprake van een flinke stapeling van problemen.”

Lees ook een eerdere reportage uit de thuiszorg: ‘Ga je me naar zo’n tehuis brengen? Is dat wat je wil?’

Sinds de komst van corona zijn nieuwe werkwijzen ontstaan. Slijkoord: „Wijkverpleegkundigen hebben griepprikken gezet om huisartsen te ontlasten. Met fysio- en ergotherapeuten hadden we normaal echt contact, nu stemmen we via een of andere verbinding met elkaar af te stemmen wat nodig is.”

De thuiszorg van Zuyderland is gewend aan drukke perioden. Normaal worden die afgewisseld met periodes waarin het iets rustiger is. Braeken: „Die momenten ontbreken tijdens de pandemie. Als de coronapieken voorbij zijn, volgt nog de inhaalzorg. Dan hebben we opeens een heleboel mensen die terugkomen naar huis, nadat ze zijn geholpen aan een heup.”

Flexibiliteit

Dat het nog niet volledig vastloopt, heeft alles te maken met de flexibiliteit van de thuiszorgmedewerkers. Slijkoord: „Tijdens de eerste golf heb ik met bewondering gekeken naar het team van Anniek, dat als een blok om zijn wijk is gaan staan. Ook in de privésituatie zijn ze zo voorzichtig mogelijk gaan leven, en hebben ze contacten tot het uiterste beperkt, om maar niemand te besmetten.” Braeken vindt dat vanzelfsprekend: „Dat hoort bij de professionaliteit die je van mensen in de thuiszorg mag vragen.”

Braeken haalt ook een ander voorbeeld uit de eerste golf aan, toen in een motel in Urmond een tijdelijk coronazorgcentrum werd ingericht. „Iemand van ons voelde heel sterk dat ze daaraan wilde meewerken. Anderen deden een stapje extra om dat mogelijk te maken. Zo gaat het eigenlijk nog steeds. Medewerkers schuiven met diensten. Desnoods met vakanties. Hoewel die eigenlijk zoveel mogelijk gewoon zouden moeten doorgaan.”

Eigenlijk legt de pandemie problemen bloot die al langer spelen, zeggen de twee. „De zorgvragen worden heftiger”, ziet Braeken in de dagelijkse praktijk. „Omdat de drempels van de instellingen hoger worden. Steeds meer psychiatrische gevallen, steeds meer ouderen met heel veel fysieke problemen die desondanks nog thuis wonen. En daar bovenop te weinig personeel voor de thuiszorg.”

Ze aarzelt om alle problemen te benoemen. „We hebben zo’n mooi beroep. Daar wil je juist mensen enthousiast voor zien te krijgen.”