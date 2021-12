De redder van de Franse barokmuziek is een Amerikaan

Misschien, zegt hij, zal hem de komende zaterdagmiddag in het Concertgebouw kort de beeltenis van zijn eigen tuinen voor ogen zweven bij het dirigeren van de Händel-aria ‘Let me wander, not unseen, by hedge-row elms, on hillocks green’. Want William Christie (76) zwerft vaak langs de boomhagen en groene glooiingen – veelal zelf beplant – rond zijn landhuis in de Franse Vendée.

Muziek uit de achttiende eeuw kun je zomaar meenemen naar je eigen tijd en leven. Dat geldt in elk geval voor deze aria uit Händels pastorale ode L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato, een werk over tweedeling: de idylle van de natuur staat tegenover de chaos van de stad, temperamenten botsen en wantrouwen heerst tussen doen en denken. Uiteindelijk verzoenen deze tegenstellingen zich in het hemelse duet ‘As steals the morn upon the night’. De waarheid laat de waan smelten, en de rede verjaagt de rook die de geest benevelt.

„Wie verlangt dezer dagen nu niet naar een overwinning voor het gezond verstand”, grijnst Christie.

Händels muziek gaat over alles waar de dirigent van houdt. En met name over de natuur, al herbergt die niet enkel schoonheid en geluk, maar ook melancholie en eenzaamheid.

„Toch verklankt L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato een wereld van harmonie en evenwichtige verhoudingen. Kunnen we daar nog in geloven?” zegt Christie. „Ik wel”, antwoordt hij. „En de tuinier en musicus in mij zeker.”

Landgoed

Beide bezigheden zijn sterk verbonden. Zijn academie voor zangtalent heet niet voor niets Le Jardin des Voix, de tuin van de stemmen. „In Thiré kocht ik in de jaren tachtig een vijf eeuwen oud landgoed. Het huis was een halve ruïne en de tuinen waren overwoekerd, doods.”

„Ze moesten weer tot leven worden gewekt, zoals dat ook gold voor vergeten componisten en hun muziek. Nu zijn mijn tuinen plekken waar bij ons zomerfestival zowel de natuur als die muziek bloeit.”

Zijn liefde voor Händel begon in de kindertijd. Hij hoorde diens muziek in het twintigkoppige kerkkoor dat zijn moeder dirigeerde in zijn geboortestad Buffalo, de noordelijkste punt van de staat New York, niet ver van de Niagara Falls. „Er waren ook sterke Nederlandse invloeden”, herinnert Christie zich. „Om de hoek van ons huis stond een Nederlands Hervormde Kerk, en de schoolbibliothecaris heette Koos Schermerhorn. Ik weet nog dat ik – net acht jaar – geld inzamelde voor de slachtoffers van de Watersnoodramp in 1953.”

Christie groeide uit tot een goed klavecinist, maar twijfelde of hij zijn bestaan in dienst van de toonkunst moest stellen. Hij studeerde Engels en geschiedenis aan Harvard. Uiteindelijk was de muziek zijn toevluchtsoord, moest Christie erkennen.

„Het was een optelsom door de jaren heen”, vertelt hij, „van momenten waarin de tijd even ophield te bestaan. Bijvoorbeeld, toen ik rond mijn achtste voor het eerst de klank van een klavecimbel hoorde. Een wonder. Of enkele jaren daarna luisterend naar een plaat met François Couperins Leçons de ténèbres. Mijn god, hoe kwamen we daar in hemelsnaam aan?”

Wereldschokkend

Als jonge twintiger volgde ten slotte de beslissende ervaring. „In 1965 bezocht ik concerten van klavecinist Ralph Kirkpatrick in Boston, waar ik studeerde. Dat weekend speelde hij Bachs Das wohltemperierte Klavier. Wereldschokkend, zo mooi. ‘Je hebt mijn leven veranderd’, bekende ik hem in een brief. Hij schreef terug en werd mijn leraar.” Een jaar later hoorde hij de Britse mezzo Janet Baker.

„Ontroerd schreef ik haar, dat musiceren vanaf dat moment het enige was wat ik wilde en kon. Twee decennia later trof ik haar bij de opera in Glyndebourne. Ze wist het nog.”

Om de dienstplicht en het oorlogsfront in Vietnam te ontlopen, vertrok Christie begin jaren zeventig naar Frankrijk, „het geliefde land van mijn vader, die deel uitmaakte van het Amerikaanse leger dat via Italië Europa binnentrok en onder meer in de zomer van 1944 – drie maanden voor mijn geboorte – de havenstad Toulon bevrijdde. Hij keerde pas terug toen ik anderhalf was. Als jonge tiener bezocht ik Europa voor het eerst met mijn ouders. En als ik dacht aan geluk, stelde ik me een leven in Frankrijk voor.”

Christie belandde in een Parijs dat natrilde van de studentenrevolte uit mei 1968, die in heel het land en onder alle bevolkingsgroepen tot opstanden had geleid. „In wezen ontdekte Parijs toen de rest van de wereld. Fransen waren vaak op zichzelf gericht, ze spraken nauwelijks andere talen. Even leek die traditionele zelfgenoegzaamheid verdreven door nieuwsgierigheid, trachtte Parijs open te staan voor nieuwe ervaringen. Dat duurde helaas maar kort.”

Bevriende zangers

Al snel vestigde Christie zich in de Vendée, een departement ruim vierhonderd kilometer ten zuidwesten van Parijs, aan de Golf van Biskaje. En daar ontstond eind jaren zeventig het barokensemble waarmee hij nu meer dan vier decennia op de podia staat: Les Arts Florissants. Het begin was tekenend.

„In mijn huis verzamelde ik die zomer een groep bevriende zangers en musici. We oefenden tweemaal per dag, en tafelden lang en luidruchtig in de middag en avond. Na bijna een week stond laat op de avond plotseling de politie voor mijn deur. Twee gendarmes wilden onze paspoorten zien. Buurtbewoners hadden bij hen meldingen gedaan van vreemde gezangen en dachten kennelijk dat die ook gepaard gingen met allerlei duistere rituelen. Vlak voor hun vertrek gluurde één agent nog even over mijn schouder en vroeg of wij een of andere godsdienstige sekte vormden.”

Vijftig jaar na zijn komst spreken ze in zijn tweede vaderland over de L’église Christique, de kerk van Christie. Een Amerikaan redde de Franse barokmuziek van de vergetelheid. „Dat was het probleem van de Franse hoogmoed”, zegt hij. „Als je gelooft dat je de beste cultuur ter wereld hebt, dan gooi je het verleden blijkbaar makkelijk weg. Want er komt altijd wel een nieuwe mode. De Franse Revolutie liet eveneens een muzikale dodenakker achter, die wiste simpelweg een volledige traditie uit. De kunst van voor de Revolutie was het symbool van een samenleving die niet langer gewenst was.”

Franse muziek heeft een geur, een smaak, een klank die hem onweerstaanbaar lokt. „Ik hou van de taal, de vormen, de wijze waarop de muziek zich uitdrukt. Maar ik ben een eclecticus. Mijn hart gaat evengoed uit naar Bach en Händel. Het is die periode. Barokmuziek blijft altijd nieuw, hoe oud zij ook is. Ik hou van Brahms, Schumann en Beethoven, maar daarin schuilt iets onbeweeglijks. Om dat te laten klinken alsof het gisteren geschreven is, moet je vaak vreemde kunstgrepen uithalen. In barokstukken zit een element van spontaniteit. Je moet jezelf erin stoppen. Jonge musici vinden dat aantrekkelijk, merk ik.”

Nieuwe generatie

Onder zijn hoede bloeit die nieuwe generatie barokmusici. In de Parijse Cité de la Musique klinkt Les Arts Florissants diezelfde avond als een swingende band in liederen en dansen van Pierre Guédron (1566-1620), nog zo’n „muzikale underdog” die Christie in de armen gesloten heeft. Achter zijn klavecimbel hoeft hij slechts af en toe enkele toetsen aan te slaan. Hij dirigeert het kleine ensemble met gezichtsuitdrukkingen. Hij zet de muziek naar zijn hand met een glimlach hier, een opgetrokken wenkbrauw daar, een hoofdbeweging. Waar hij toch het best op kon letten? wilde een nieuw lid van Les Arts Florissants eens weten. „Kijk naar zijn neus”, fluisterde een ervaren musicus hem toe.

Magiër

Klavecinist en bestuurder Frans de Ruiter (75) haalde Christie halverwege de jaren tachtig als dirigent en docent naar het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. „We hadden een goed barokorkest, maar onder Christie klonk het na een half uur volstrekt anders: Frans tot in de diepste vezels. Hij is een magiër zoals Brüggen en Haitink, dirigenten die niet de maat slaan, maar het wezen van de muziek veranderen met een oogopslag, met het zweven van hun handen. Christie is ook ongenaakbaar. Toen hij zich bij een concert in Parijs ergerde aan het hoesten, tikte hij af en staarde twee minuten woedend de zaal in. Daarna heeft niemand meer een kik gegeven.”

Overgave

Tenor Marcel Beekman (52) zingt de titelrol op Christies onlangs verschenen album met de Rameau-opera Platée. „Het verbaast me altijd hoeveel mooie en onvermoede kleuren Christie uit een partituur tovert. Ik voelde hem dichtbij me. Dat moest ook in deze kwetsbare rol. Aan het slot van onze vertolking pleegt de lelijke nimf Platée, beschimpt door iedereen – mensen en goden – zelfmoord met een liefdespijl van Amor. Ik moest klinken als een figuur dat alle tergingen heeft ondergaan, dat niet meer kan zingen. Schor. Hees. Christie is eigenzinnig, met een dwingende wil. Je moet je aan hem overgeven. Voor het grote ideaal. Maar de beloning was zoet: na afloop van de sterfscène stond hij met tranen in zijn ogen in de orkestbak.”

Ontdekker

Sopraan Judith van Wanroij (47) maakte deel uit van Le Jardin des Voix, de opleiding die Christie oprichtte voor jonge zangers in de oude muziek. „Hij zag in mij iets wat anderen ontging. Op het conservatorium, bij een masterclass Air de cour, hoorde ik dat mijn stem ongeschikt was voor barok. ‘Jij moet Wagner doen’, was de boodschap. Op een blauwe maandag, zo’n zeventien jaar geleden, probeerde ik het toch bij een van Christies audities. De klavecinist keek raar en lacherig op, want ik zette – in mijn onwetendheid – een moderne pianobewerking van een barokaria op zijn lessenaar. Maar Christie luisterde er dwars doorheen en ontdekte in mij een muzikale kern waarvan ik zelf nog geen idee had.”