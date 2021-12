Vakbonden dienen klacht in bij inspectie over kantoorplicht chemiebedrijf Nouryon Vakbonden FNV, CNV en VMHP hebben bij de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, een klacht ingediend tegen Nouryon. Het chemiebedrijf verplicht 475 medewerkers om minstens drie dagen per week naar kantoor te komen. De vakbonden noemen het woensdag in een persbericht „zeer onverstandig” dat Nouryon ondanks het thuiswerkadvies van het kabinet zijn werknemers verplicht om op kantoor te werken. Nouryon lichtte werknemers eind november via een memo in over de kantoorplicht. De vakbonden zeggen dat personeel net zo goed van huis kan werken. Ook zou Nouryon, de voormalige chemietak van multinational AkzoNobel, te weinig geven om de gezondheid van zijn werknemers. FNV-bestuurder Monique Daamen noemt het „schandalig” dat Nouryon werknemers „bewust blootstelt aan het risico om besmet te raken met Covid-19”. CNV-bestuurder Souleiman Amallah vreest dat andere bedrijven een voorbeeld nemen aan het beleid van Nouryon. Daamen noemt tegen NRC de memo voor de vakbonden „de druppel”; Nouryon zou tijdens de gehele coronacrisis zijn werknemers al niet hebben aangemoedigd aan om thuis te werken. De vakbonden hopen dat de inspectie bij Nouryon aan de bel trekt, zodat het bedrijf de kantoorplicht versoepelt. Het is echter aan de inspectie om te bepalen wat ze met de klacht gaat doen. Nouryon was woensdagochtend telefonisch niet bereikbaar voor commentaar. Directeur van Nouryon Charlie Shaver. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

‘Nieuwe vorm van Omikron is in PCR-tests moeilijker te onderscheiden’ In onder meer Zuid-Afrika, Australië en Canada is een „verborgen” vorm van de Omikronvariant vastgesteld, die met PCR-tests niet is te onderscheiden van andere varianten. Dat meldt de Britse krant The Guardian dinsdag. Wetenschappers hebben Omikron ingedeeld in BA.1, de oorspronkelijke versie, en BA.2, de nieuwe. De „verborgen” vorm is deels hetzelfde als de oorspronkelijke Omikronvariant, maar verschilt op een of meerdere genetische componenten. Hierdoor zijn standaard PCR-tests ongeschikt om de nieuwe versie te kunnen onderscheiden van andere coronavarianten. Met andere woorden: iemand die is besmet met deze „verborgen” vorm zal wél positief testen op het coronavirus, maar de test zal geen indicatie opleveren dat er sprake is van de Omikronvariant. Hierdoor wordt het lastiger om zicht te krijgen op de verspreiding van Omikron. De nieuwe vorm kan wel worden vastgesteld middels aanvullend labonderzoek. De vraag is hoe deze „geheime” BA.2-variant is ontstaan. Volgens onderzoekers is deze genetisch dusdanig verschillend van de oorspronkelijke Omikron dat BA.2 zal moeten worden aangemerkt als een nieuwe „zorgwekkende variant” wanneer die zich in rap tempo verspreidt.

Rechter VS blokkeert vaccinatieplicht voor door overheid ingehuurde bedrijven Een rechter uit de Amerikaanse staat Georgia heeft dinsdag de federale vaccinatieplicht voor door de overheid ingehuurde bedrijven en aannemers geblokkeerd. Dat melden Amerikaanse media. De regering-Biden kwam in september ook met vaccinatieplichten voor zorgmedewerkers en personeel van grotere bedrijven (meer dan honderd werknemers). Met het jongste vonnis zijn inmiddels alle drie plichten door rechtbanken opgeschort. De rechter uit Georgia stelt dat het door hem ingestelde verbod de „status quo” helpt handhaven. Het staat werkgevers nog steeds vrij hun personeel aan te moedigen tot vaccinatie, zegt hij. Maar de afgekondigde plicht in stand houden, betekent dat mensen worden bemoeilijkt in de uitoefening van hun werk. En dat kan „levensveranderende gevolgen” hebben, zoals ontslag. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie heeft gezegd nog steeds achter de vaccinatieplicht te staan. Het is van plan de uitspraak aan te vechten. Het federale verbod kan worden afgekondigd vanwege het feit dat een van de partijen die de zaak had aangespannen een bouwgroep is die op federaal niveau opdrachten voor de overheid uitvoert. Zeven staten sloten zich aan bij de rechtszaak tegen de vaccinatieplicht: Alabama, Georgia, Idaho, Kansas, South Carolina, Utah en West Virginia. Zij beargumenteren dat president Joe Biden het Congres om toestemming had moeten vragen, in plaats van een eenzijdig uitvoerend bevel voor de vaccinatieplicht te geven.

Betogers demonstreren tegen een vaccinatieplicht voor ambtenaren in de Amerikaanse stad Phoenix, Arizona. Foto Ross D. Franklin/AP

Nieuwjaarsduik in Scheveningen ook komende editie afgelast De traditionele nieuwsjaarsduik in Scheveningen komende 1 januari gaat net als vorig jaar niet door vanwege de coronacrisis. Dat meldt Unox, de sponsor van het evenement. De nieuwjaarsduik in Scheveningen, die sinds 1965 wordt georganiseerd, trekt jaarlijks tienduizenden deelnemers die gelijktijdig het koude water in rennen om het nieuwe jaar in te luiden. Omdat het evenement veel organisatie vergt, is het belangrijk om betrokken partijen op tijd uitsluitsel te geven, zegt medeorganisator Alex Schuttert tegen Omroep West. Als alternatief kunnen geïnteresseerden ook dit jaar weer blikken met zeewater bestellen bij de organisatie, zodat ze hun ‘nieuwjaarsduik’ thuis kunnen houden. Niet alleen de duik in Scheveningen is afgelast. Ook tientallen soortgelijke, maar kleinere evenementen in onder meer het Zeeuwse Westenschouwen en het Noord-Hollandse Bloemendaal en Zandvoort zijn geschrapt.

Mensen rennen de zee in bij het strand van Scheveningen op Nieuwjaarsdag. Foto Robin Utrecht