Banksy wil kunstencentrum in oude gevangenis Oscar Wilde

Grafittikunstenaar Banksy wil miljoenen bijdragen om de oude, verlaten gevangenis in het Britse Reading, waar ooit schrijver Oscar Wilde gevangen zat, tot een kunstcentrum om te vormen.

De kunstenaar uit Bristol doet dat door het sjabloon waarmee hij in maart een ontsnapte gevangene schilderde op de gevangenismuur in Reading, te koop aan te bieden. Het graffitisjabloon hangt sinds 4 december in het Bristol Museum.

De verwachte opbrengst, rond de 10 miljoen euro, stelt Banksy volgens de BBC ter beschikking aan het op te richten kunstcentrum in Reading Gaol (‘gaol’ is de oude Britse spelling voor ‘jail’, gevangenis, en spreek je net zo uit). Eerder bracht een half versnipperd Banksy-werk op een veiling een recordbedrag van 22 miljoen euro op.

„Oscar Wilde is de patroonheilige van het bij elkaar gooien van twee tegengestelde ideeën om er iets magisch van te maken”, meldde Banksy aan de BBC. „Om de plek die hem vernietigde om te vormen in een veilige haven voor de kunst voelt zo perfect dat we het doen moeten.”

Homoseksualiteit

De initiatiefnemers van het kunstcentrumproject Save Reading Gaol en de gemeente, die het steunt, hadden tot nu toe niet genoeg geld om de oude gevangenis te kopen.

Reading Gaol is beroemd geworden doordat schrijver Oscar Wilde er van 1895 tot 1897 gevangen zat, omdat hij een relatie met een man had: ‘grove onzedelijkheid’ was dat toen. (Homoseksualiteit bleef tot 1967 strafbaar in Engeland). Wilde schreef na zijn vrijlating een beroemd geworden gedicht over de gevangenis: The Ballad of Reading Gaol. Het gedicht, onlangs in een nieuwe vertaling verschenen van Maarten Asscher als De ballade van Reading Gaol, bevat de veelgeciteerde regel: „Yet each man kills the thing he loves” („Maar ieder doodt wat hij bemint”).

Het gaat over de executie in de gevangenis, een militair die tot de strop was veroordeeld omdat hij zijn vrouw had vermoord, en over hoe de gevangenen dat beleven. Het gedicht uit 1898 werd ook gezien als aanklacht tegen het wrede Britse gevangenissysteem. Wilde stierf twee jaar later in Parijs. Banksy lijkt hem geschilderd te hebben als ontsnapte op de gevangenismuur, inclusief typemachine: ‘Create Escape’ heet het.

Hoogste bieder

De Britse overheid sloot Reading Gaol in 2014 en probeert het sinds vorig jaar aan de hoogste bieder te verkopen. Er zijn ook plannen om woningen op het gevangenisterrein te bouwen. Maar het idee er een kunstcentrum van te maken krijgt veel steun. Filmsterren als Kate Winslet, Stephen Fry en Dame Judy Dench steunen het initiatief.

Of en wanneer Banksy’s muurschildersjabloon verkocht gaat worden is nog niet bekend. Het Britse ministerie van Justitie heeft laten weten dat de termijn om te bieden op de oude gevangenis gesloten is, en dat het gemeentebod van ruim 2 miljoen euro te laag was. Of de petitie van Save Reading Gaol en de actie van Banksy effect zullen hebben, moet nog blijken.