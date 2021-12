Arriva-personeel mag geweld gebruiken tegen overlastgevers in trein

Toezichthoudend personeel van vervoersbedrijf Arriva mag in bepaalde situaties geweld gebruiken tegen overlast veroorzakende reizigers op het traject tussen Emmen en Zwolle. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding is de overlast door asielzoekers uit veilige landen die weinig kans maken op een verblijfsvergunning in Nederland. Een deel van het Arriva-personeel zat de afgelopen maanden thuis vanwege verwondingen of stress.

Lees ook deze reportage: De stewards zijn het geweld op het spoor bij azc Ter Apel helemaal zat

De spoorlijn is de enige treinverbinding richting het aanmeld- en asielzoekerscentrum in Ter Apel. Asielzoekers nemen de trein naar Emmen en vanaf daar de bus naar Ter Apel. Personeel op het traject heeft geregeld te maken met overlast. In oktober werd een machinist mishandeld en tegen zijn hoofd geschopt. Ook was sprake van vandalisme en het bespugen en belagen van personeel. Volgens Broekers-Knol is het aantal voorvallen het afgelopen kwartaal toegenomen tot 107. Incidenten met strafbare feiten, zoals bedreiging en geweld, namen in de afgelopen drie maanden met 62 procent toe, zo schrijft ze in de brief.

Het kabinet staat toe dat toezichthoudende medewerkers „beperkte geweldsbevoegdheid” krijgen. De vakbond voor treinpersoneel deed eind november al een oproep om het personeel te voorzien van handboeien. Het treinpersoneel werkt uit veiligheidsoverwegingen uitsluitend nog in tweetallen. Daarbij zijn ze voorzien van lichaamscamera’s. Ook zijn camera’s geplaatst op het Zwolse treinstation en controleert Arriva alle passagiers al op het perron op hun vervoersbewijs.

In een reactie aan RTV Oost stelt het vervoersbedrijf „blij te zijn” met de toekenning van geweldsbevoegdheden. Volgens de omroep krijgen de conducteurs handboeien en mogen ze fouilleren. Arriva wil dat de extra bevoegdheden gaan gelden voor alle treinstewards en niet alleen voor medewerkers op het traject tussen Zwolle en Emmen.