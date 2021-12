Amalia citeert Beatrix in de Raad van State: ‘Ik zal trachten een goede leerling te zijn’

Als haar mondkapje afgaat, is iets van spanning te zien. Gearmd met haar vader is kroonprinses Amalia net ‘binnengeleid’, zoals de officiële benaming is, in de Raad van State. Met kleine knikjes heeft ze de leden in de balzaal van paleis Kneuterdijk in Den Haag begroet.

Het is haar eerste officiële optreden als iemand die, zo hoopt ze zelf „in de verre toekomst” koningin zal zijn: „Altijd in het besef dat het ook morgen kan zijn.” Nu ze sinds dinsdag meerderjarig is, zal ze – mocht haar vader overlijden of opstappen – het koninklijk gezag kunnen uitoefenen.

Bij die meerderjarigheid hoort volgens artikel 74 van de Grondwet ook dat zij „van rechtswege” zitting heeft in de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering. Zoals al haar voorgangers ook hadden. Ze kan deelnemen aan de vergaderingen van de afdeling advisering waar alle wetsvoorstellen en verdragen besproken worden en van advies aan regering en parlement worden voorzien. Zo kan ze de kennis opdoen over staatsrecht en wetgeving, die haar later van pas kan komen als ze staatshoofd is. Ze heeft alleen geen stemrecht.

Koning Willem-Alexander refereert aan de tijd dat hij als troonopvolger bij de vergaderingen zat. Hij noemt die „een fascinerende en veelkleurige leerschool”. Die woensdagmiddagen hebben zijn „kennis verdiept en horizon verbreed”. En de Raad heeft hem „in contact gebracht met vele wijze en inspirerende mensen. De vruchten pluk ik tot op de dag van vandaag.”

Een goede leerling

Amalia refereert, in haar allereerste officiële toespraak, aan een andere voorganger – haar grootmoeder Beatrix. Ze citeert haar toespraak uit 1956: „Nog zeer lange tijd, leden van de Raad van State, zal ik mij beschouwen als uw leerling. Ik zal – bewust van mijn verantwoordelijkheid – trachten een goede leerling te zijn.” Ondanks de gespannenheid, komen de woorden vloeiend en overtuigend uit haar mond.

Lees ook:Voer discussie over de toekomst van de monarchie

Willem-Alexander is als Koning de voorzitter van de Raad van State, een vooral ceremoniële functie. Deze middag is hij ook een duidelijk trotse vader – die in tegenstelling tot zijn moeder in 1985, bij zijn eerste vergadering, zijn kind niet opeens ‘u’ noemt. Andersom gebeurt dat wel, al zegt Amalia met een lachje erbij dat het voor een keer is.

Als zij haar toespraak houdt, knikt de koning af en toe. Soms instemmend, soms bemoedigend. Net als Herman Tjeenk Willink, oud-vicevoorzitter van de Raad en ook peetoom van Amalia, die recht tegenover de kroonprinses zit, aan de andere kant van de enorme balzaal. De zaal is – vanwege de coronamaatregelen – niet gevuld met alle zeventig staatsraden. Aan tafel en tussen elke pilaar zitten leden van de afdeling advisering, wiens vergaderingen Amalia zal bijwonen, en de leden van de Raad van State en de Raad van State voor het Koninkrijk. Ook de andere oud-vicevoorzitter, Piet Hein Donner, is aanwezig.

Tegenwicht

De huidige vicevoorzitter, Thom de Graaf, verwijst naar weer een andere voorouder, Willem van Oranje. Die in 1555 lid werd van de toen net opgerichte adviesraad. Dat is niet de enige rol, zegt De Graaf. De Raad van State is „ook een college van tegenwicht en tegenspraak, al weten wij dat het altijd beter kan en beter moet.” Het is de enige subtiele referentie naar de kritiek op de rol van de Raad van State in het Toeslagenschandaal, waarin de bestuursrechters van de Raad volgens eigen zeggen „te lang, te streng” zijn geweest, met „monsterlijke gevolgen” voor ouders.

Lees ook:Dit profiel over Amalia

Na afloop houdt Amalia ook een eerste persgesprek. Ze heeft het over „een enorm spannende dag”, en de „nieuwe fase” die nu aanbreekt en „er net iets anders uitziet dan bij leeftijdsgenoten”. En met zelfspot: „Dat wisten we natuurlijk al 18 jaar, dat dat zo zou zijn.” Ze is gedecideerd over wat ze wel én niet wil zeggen. Wat ze nu doet tijdens haar tussenjaar „beschouw ik als privé, omdat het over persoonlijke groei gaat”.

Haar dromen zijn „vooral studeren, veel vrienden maken en dan uiteindelijk meedraaien met de vergaderingen van de Raad van State”. Ze hoopt een goede koningin te worden, verwijst naar de dienstbaarheid en toewijding van zowel haar vader als grootmoeder. „Dat is ook iets wat ik mee wil nemen in de toekomst.” Als het persgesprek tot een einde komt, en Amalia zich omdraait, zegt koningin Máxima tegen haar: „Heel goed.”