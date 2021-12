De bogen van de Romaanse Ridderzaal lichten als bladgoud op, de zuilen zijn paars, blauw en groen. Het zijn ‘slechts’ geschilderde theaterdoeken maar de illusie van ruimte en perspectief is indrukwekkend. Dan zijn er nog het Turkse Paleis, een maanverlichte zee, herfst- en lentebomen, landschappen en een zaal die Groene Gotiek heet.

Theaterhistoricus en dirigent Jed Wentz (61) kocht vorig jaar 187 beschilderde decordoeken die lagen opgerold in een balletschool in het Vlaamse Beringen, bij Limburg. Ze dateren uit de tijd tussen 1890 en 1930 en werden gebruikt door het reizende volks- en variététheater van de gebroeders Van den Berghe, Richard en Florent. Afgelopen dagen bood de Leidse Schouwburg gastvrijheid aan Wentz alle doeken op te hangen, uit te lichten, te beschrijven en te fotograferen. Ook Chris Van Goethem is aanwezig, voormalig toneelmeester en docent aan de RITCS-Erasmushogeschool in Brussel, gespecialiseerd in historische theatertechniek.

Wentz is opgetogen: „Als liefhebber van historisch theater is deze collectie van grote betekenis. Afgezien van een enkele beschadiging door het oprollen op stokken en het vervoer is de kwaliteit hoog. Net zoals in het baroktheater scheppen de doeken perspectief. Ze fungeren als coulissen.”

Slapeloze nachten

Wentz doceert aan de Academy of Creative and Performing Arts van de Universiteit van Leiden en het Koninklijk Conservatorium van Den Haag; tevens is hij betrokken bij Festival Oude Muziek in Utrecht. In december 2022 vindt in Leiden een historisch theaterfestival plaats, waarbij de decors van Van den Berghe worden gebruikt. Deze inventarisatie is daartoe de eerste aanzet.

Foto’s Marieke Wijntjes

Vorig jaar stelde Wentz de tentoonstelling Let’s Act! samen over de kracht van historisch acteren. De verantwoordelijkheid voor de collectie bezorgt hem soms „slapeloze nachten. Ik kan ze onmogelijk thuis opslaan. In Leiden zoek ik een theaterzaal die ze zou kunnen herbergen en waar ze opgehangen kunnen worden. Ik wil ze gaan gebruiken met studenten om hen te leren zich tussen deze doeken te bewegen, te werken met perspectief en de akoestiek te ondergaan.”

Afgedankt

Het volkstoneel van de gebroeders Van den Berghe is de voorloper van Circus Ronaldo, zoals Van Goethem laat weten. „Het ambacht van decordoeken schilderen is nu een zeldzame kunst. De afbeeldingen werden op canvas gebracht met beenderlijm vermengd met pigmenten. Hierdoor ontstaan er geen barsten als je ze oprolt. De doeken werden beschenen met gaslicht of elektrisch licht, pas dan komen de gloed, kleurschakering en dieptewerking tot hun recht. Het voetlicht dat we gebruiken komt uit de collectie historisch podiummateriaal die ik heb aangelegd.”

Van Goethem wijst op een mooi effect: de kleur paars van de zuilen kan bij juiste belichting zowel dag- als nachtlicht suggereren. Alle schouwburgen beschikten destijds over deze decordoeken, maar in de loop van de tijd werden ze afgedankt: „De Opera van Antwerpen gooide ze weg in veertig containers”, aldus Van Goethem. „En zij waren niet de enige.”

De gebroeders Van den Berghe schreven zelf de teksten voor hun repertoire van melodrama tot religieus toneel. Ze trokken in Noord-Brabant en Vlaanderen rond in een theater van hout dat ze konden invouwen en weer openklappen. Het dak was van zeildoek. Het vervoer ging met paard en wagen, de beschilderde decors reisden mee. En bleven op wonderbaarlijke wijze zo goed als ongeschonden.

In december 2022 vindt in Leiden een historisch theaterfestival plaats waarbij de Van den Berghe-decors worden gebruikt. Inl: jedwentz.com