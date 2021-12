Als de bezorger er geen zin meer in heeft

‘Dus dit is níét nummer 225?” We kijken allebei naar het huisnummer. Nee, daar staat geen 225. Met een diepe zucht loopt de bezorger terug naar zijn bus. Er klinkt gerommel en tien minuten later komt hij terug met een ander pakket. Het adres is nu goed, maar zijn dag kan beter.

Het is een zootje, vertelt hij. Twee dagen geleden hadden ze bij PostNL zijn bus volgestampt met vijfhonderd pakketten. Vijfhonderd! Onmogelijk om te bezorgen in een werkdag.

Van die lading moest hij meer dan honderdvijftig pakketjes bij de plaatselijke supermarkt afleveren, maar daar was niet genoeg ruimte. Toen was er iets bij hem geknapt. Ja, doei. Dat gaan we dus niet doen, had-ie gedacht.

De bol.com-app was stille getuige van zijn baaldag. „De bezorgdienst van je bestelling heeft vertraging opgelopen”, meldde mijn telefoon tot twee keer toe. In werkelijkheid zat de bezorgdienst van mijn bestelling in het cafetaria om de hoek zijn frustratie weg te eten. Daarna bracht hij de overvolle bus naar PostNL terug. „Hier heb je je vijfhonderd pakketjes, laat iemand anders het maar doen.”

Het komt niet vaak voor dat koeriers de tijd hebben om te rusten of een praatje te maken – hun schema’s zijn moordend. De race to the bottom in bezorgtarieven is uitgelopen op een track and trace-straatrace tussen busjes en bezorgfietsen.

Met een vergoeding van anderhalve euro per adres zou ik ook niet op de stoep blijven wachten tot iemand de sleutels van de voordeur heeft gevonden. Maar omdat mijn bezorger een dienstverband heeft, heeft hij geen haast. En nog één keer zo’n volle bus, dan kapt-ie er mee.

Volle bestelbussen, volle distributiecentra, volle havens. Dat is de achterkant van online winkelen op Black Friday en andere koopjesdagen. Maar het logistieke drama dat gevreesd werd, bleef in Nederland de afgelopen weken achterwege. Dat zegt tenminste Sendcloud, een bedrijf dat logistieke diensten levert aan de e-commercesector: „Webwinkels en vervoerders waren dit jaar beter voorbereid dan ooit.”

De cijfers die daarbij hoorden: op Black Friday werden 134 procent meer pakketten bezorgd dan op een normale dag, op Cyber Monday zelfs 260 procent meer. Dat was de dag dat mijn bezorger er de brui aan gaf – een distributiedrama in het klein.

Een troost voor hem: het enthousiasme voor Black Friday en de koopjesgekte begint af te nemen. In de VS vielen de online verkopen lager uit dan vorig jaar – voor het eerst in de geschiedenis een daling.

Amerika kampt met een bezorginfarct. Tientallen schepen liggen voor de kust van Californië al maanden de lucht te vervuilen. Voor aanbiedingen kun je maar beter wachten tot ergens in 2022, als de spullen zijn uitgeladen in de haven van Los Angeles. Alleen distributiereus Amazon omzeilt de opstoppingen met eigen schepen. Net zoals het met meer eigen vrachtwagens in Europa de distributiechaos wil mijden.

Misschien scheelt het in de drukte als we niet alles tegelijkertijd bestellen. Volgend jaar zal de koopziekte waarschijnlijk vanzelf luwen, ook in Nederland. Want vanaf mei 2022 gelden strengere regels voor kortingen die helemaal geen korting zijn. Winkels mogen dan geen onzinaanbiedingen meer doen, stelt de Autoriteit Consument en Markt, die zogenaamde actieprijzen voor elektronica en speelgoed onderzocht.

Een voorbeeld uit eigen doos: de grootverpakking toiletblokjes (je bent thuiswerker of je bent het niet) die ik een paar maanden geleden online kocht voor 44 euro, was voor Black Friday denkbeeldig afgeprijsd van 55 euro naar 48 euro.

Ja, doei, dat gaan we dus niet doen. Één pakketje minder – de bezorger zal me er dankbaar voor zijn.

Marc Hijink schrijft op deze plek over technologie. Twitter: @MarcHijinkNRC