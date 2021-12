Aantal kinderen dat in armoede leeft, was in 25 jaar niet zo laag

Het aantal kinderen dat in Nederland in armoede leeft, was in 25 jaar niet zo laag. In 2020 maakten 221.000 kinderen tot 18 jaar oud, of 6,9 procent, deel uit van een huishouden met een inkomen onder de zogeheten lage-inkomensgrens. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS spreekt van een laag inkomen wanneer het jaarlijks besteedbaar inkomen van een huishouden lager dan 13.200 euro is. Het jaarlijks besteedbaar inkomen is het inkomen van een huishouden minus onder meer premies en belastingen. Het aantal kinderen in gezinnen die leven onder die grens daalt sinds 2013. Toen ging het om 331.000 kinderen. Het percentage kinderen dat minstens vier jaar lang in armoede leeft, was in 2020 ruim 3 procent. Dit percentage daalt sinds 2016, toen het nog ging om 3,6 procent van alle kinderen.

Kinderen uit een eenoudergezin lopen een groter risico op armoede dan kinderen uit een tweeoudergezin. Bijna 86.000 kinderen uit een eenoudergezin en ruim 116.000 kinderen uit een tweeoudergezin hadden in 2020 een risico op armoede. Dat komt overeen met 20 procent van alle kinderen uit een eenoudergezin en 5 procent van die uit een tweeoudergezin.