Zangeres S10 voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival 2022

Zangeres en rapper S10 gaat Nederland volgend jaar vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de selectiecommissie van de AvroTros dinsdag bekendgemaakt. De 21-jarige Stien den Hollander zal met haar artiestennaam S10 in de halve finales van het Songfestival, dat tussen 10 en 14 mei in het Italiaanse Turijn plaatsvindt, optreden. Met welk nummer ze dat zal doen is nog niet bekend.

Stien den Hollander zei in een eerste reactie bijna te ontploffen van geluk: „Voor zo’n enorm publiek, zoiets eervols mogen doen namens Nederland… dat vind ik echt geweldig.”

Eric van Stade, directeur van AvroTros, noemde S10 een artiest met „lef”, en „trouw aan zichzelf”. Na elf achtereenvolgende Engelstalige inzendingen namens Nederland, zal S10 volgend jaar een Nederlandstalig nummer ten gehore brengen.

Den Hollander tekende in januari 2018 als 17-jarige een platencontract bij het Nederlandse hiphoplabel Noah’s Ark en haalde afgelopen zomer de Top 40 met ‘Adem Je In’. Dat nummer bracht ze zowel solo, als in samenwerking met rappers Frenna en Kevin, uit. Voor haar plaat Snowsniper uit 2019 kreeg S10 een Edison in de categorie Alternative uitgereikt.

Adem Je In van S10 met Frenna en Kevin