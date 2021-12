Verzamelaar moet voor miljoenen aan gestolen antieke schatten teruggeven

De Amerikaanse verzamelaar Michael Steinhardt heeft 180 antieke artefacten overgedragen aan de Amerikaanse overheid. De voorwerpen zijn illegaal opgegraven in landen als Irak, Turkije en Libanon en hebben een gezamenlijke waarde van ongeveer 70 miljoen dollar (62 miljoen euro). De Verenigde Staten geven de schatten terug aan de landen van herkomst. Steinhardt krijgt in het kader van een schikking van een strafrechtelijk onderzoek tevens een levenslang verbod om nog antieke voorwerpen te kopen. Dit maakte het Openbaar Ministerie van New York maandag bekend.

Steinhardt (1940) beschikt over een vermogen van meer dan een miljard dollar, dat hij verdiende met zijn hedgefondsen. Met dat geld doet hij veel aan liefdadigheid, maar hij begaf zich er ook mee op de internationale markt voor antieke voorwerpen, waarvan hij er duizenden aanschafte. Van de artefacten die hij nu moet teruggeven, zijn er verschillende al in de jaren negentig gekocht, maar er zitten ook voorwerpen bij die recentelijk door aanhangers van Islamitische Staat zijn geplunderd een verhandeld.

Voor zijn aankopen maakte Steinhardt gebruik van een groot netwerk van legale en illegale verkopers. Het duurste object, een rhyton (beker) in de vorm van een hertenhoofd (waarde 3,5 miljoen euro), kocht hij in 1991 van de Merrin Gallery in New York. Vaak werkte hij echter ook met tussenhandelaren waarvan bekend was dat zij objecten verkochten zonder duidelijke provenance (verzamelgeschiedenis). In totaal deed Steinhardt zaken met twaalf criminele netwerken in elf verschillende landen.

Enkele van de voorwerpen die Steinhardt heeft moeten afstaan, waaronder de rhyton (beker) in de vorm van een hertenhoofd (rechts). Foto’s Manhattan District Attorney

Tot de andere teruggegeven voorwerpen behoort onder meer een kist voor menselijke resten uit Kreta, van rond 1400 v.Chr. Steinhardt wees onderzoekers zelf op dit voorwerp toen hij zich beklaagde over het feit dat hij van een ander object een provenance, eigendomshistorie, moest voorleggen. „Zien jullie dit voorwerp? Dat heeft geen provenance. Als ik een object zie en ik vind het mooi, dan koop ik het.”