Verf op vleugels A350 wordt hoofdpijndossier Airbus

Airbus heeft een groeiend probleem met de buitenkant van zijn A350-toestellen. Luchtvaartmaatschappijen klagen dat verf afbladdert van de vleugels. Ook zouden er problemen zijn met de bliksemafleiding.

De Europese luchtvaarttoezichthouder EASA heeft de vliegtuigfabrikant deze week een voorlopige waarschuwing gegeven vanwege de technische problemen. Volgens EASA zouden delen van de bliksemafleiding niet correct zijn aangebracht op dertien toestellen van het type A350. Dat is een vliegtuig voor de langere afstand met een capaciteit van ruim driehonderd passagiers. Bij een combinatie van problemen zou een zware blikseminslag kunnen leiden tot grote problemen met het vliegtuig, aldus de Europese toezichthouder.

Airbus moet meer onderzoek doen en eventuele reparaties uitvoeren, stelt EASA. De toezichthouder acht de problemen niet ernstig genoeg om de vliegtuigen aan de grond te zetten. De vliegtuigbouwer liet weten dat de waarschuwing van EASA voortvloeit uit reguliere controles en dat de A350 veilig is om mee te vliegen.

Qatar Airways

De waarschuwing van EASA staat niet op zichzelf. Al maanden heeft Airbus een conflict met Qatar Airways over verfschade aan de A350. De luchtvaartmaatschappij, een van de grootste gebruikers van het type, heeft onlangs besloten om twintig van zijn 53 A350’s aan de grond te houden. Qatar Airways wil dat Airbus eerst uitzoekt waarom er verf afbladdert en hoe het probleem moet worden opgelost. De maatschappij heeft nog eens 23 A350-toestellen in bestelling bij Airbus.

De topman van Qatar Airways stelde eind november tijdens een luchtvaartbijeenkomst in Londen dat hij een order voor de vrachtvariant van de A350 heeft afgeblazen. Qatar Airways zou nu onderhandelen met het Amerikaanse Boeing, de grote concurrent van Airbus, over de koop van vrachtvliegtuigen.

Onderzoek van persbureau Reuters bracht vorige week aan het licht dat nog zeker vijf luchtmaatschappijen sinds 2016 hebben geklaagd over verfproblemen bij de A350. Reuters noemde dinsdag onder meer Delta Air Lines. In 2019 meldden technici van de Finse maatschappij Finnair al een vergelijkbaar probleem met de buitenkant van een A350.

Kooi van Faraday

Dan zijn er de problemen met de bliksemafleiding. Vliegtuigen hebben vaak te maken met bliksem. Een inslag is in principe geen probleem: oudere toestellen zijn van aluminium en geleiden de stroom prima. Het vliegtuig is een zogenaamde Kooi van Faraday: de constructie is zo geleidend dat blikseminslagen geen gevaar vormen voor het vliegtuig, de technische onderdelen en zijn inzittenden.

Modernere toestellen als de Airbus 350 en de Boeing 787 Dreamliner daarentegen zijn echter opgebouwd uit composiet materiaal: metalen plus glasvezel en koolstof. Dat is lichter en sterker dan metaal, maar minder geleidend. Extra bliksemafleiding is dan nodig. Airbus beplakt delen van zijn vliegtuigen met een koperfolie (Expanded Copper Foil, ECF). Volgens EASA is die folie bij de dertien A350’s vermoedelijk niet correct aangebracht.

De Airbus A350 vliegt sinds 2014 en heeft zo’n 450 toestellen in gebruik. De grootste afnemers zijn Qatar Airways, Cathay Pacific en Singapore Airlines. KLM vliegt niet met A350-toestellen, maar zusterbedrijf Air France wel.