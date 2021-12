Verdachte van moord op journalist Khashoggi opgepakt in Parijs

Een van de verdachten van de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi is dinsdag opgepakt op een vliegveld in Parijs. Dat bevestigen bronnen aan internationale persbureaus na berichtgeving van de Franse zender RTL. De 33-jarige Khaled Aedh al-Otaibi zou op het punt hebben gestaan een vliegtuig naar Saoedi-Arabië te nemen.

De verdachte is een voormalig lid van de koninklijke garde van Saoedi-Arabië en stond op meerdere opsporingslijsten. Hij zou betrokken zijn geweest bij de gewelddadige dood van de journalist in 2018. De verloofde van Khashoggi, Hatice Cengiz, schrijft op Twitter dat ze blij is met de arrestatie. Ze hoopt dat Frankrijk hem zal berechten of uitzet naar een land om hem te vervolgen, „als ook de persoon die opdracht gaf om Jamal te vermoorden”. Al-Otaibi is opgepakt op basis van een opsporingsbevel uit Turkije. Franse aanklagers zouden nu onderzoeken of hij daarnaartoe uitgezet kan worden. Turkije zoekt daarnaast nog 25 mensen die ze verdenken van betrokkenheid.

Jamal Khashoggi was een journalist en columnist voor The Washington Post en schreef kritisch over de Saoedische kroonprins. Hij verdween nadat hij in 2018 het Saoedische consulaat in Istanbul binnenging. Zijn lichaam is nooit meer teruggevonden, aangenomen wordt dat het in stukken is gezaagd en weggevoerd. Vorig jaar zijn acht mensen in Saoedi-Arabië veroordeeld voor de moord. Hun namen zijn onbekend gebleven en mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties hebben kritiek geuit op het verloop van het proces. Volgens de VN is er bewijs dat kroonprins Mohamed Bin Salman en andere hoogwaardigheidsbekleders de opdrachtgevers waren voor de moord. In 2019 zei Bin Salman de verantwoordelijkheid van Khashoggi’s dood op zich te nemen, maar hij ontkende de moord besteld te hebben.

Saoedische autoriteiten stellen in een reactie aan persbureau Reuters dat de arrestatie van Al-Otaibi het gevolg is van identiteitsverwisseling. De verantwoordelijken voor de moord op de journalist zijn volgens hen al berecht.