Tientallen doden en gewonden na brand in overvolle gevangenis in Burundi

Bij een brand in een gevangenis in Burundi zijn dinsdag zeker 38 mensen om het leven gekomen. Zo’n 69 gevangenen zijn ernstig gewond geraakt door het vuur in de hoofdstad Gitega. Dat maakte vicepresident Prosper Bazombanza bekend, melden internationale persbureaus. Hij verwacht dat het aantal doden nog zal toenemen.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is de brand veroorzaakt door kortsluiting. Een ooggetuige zegt tegen persbureau Reuters dat vooral oudere gevangenen zijn omgekomen bij de brand. Verschillende mensen zeggen dat slachtoffers geen kant op konden, omdat bewakers niet de juiste sleutels hadden om ze te bevrijden. Door via plafonds naar boven te klimmen, wisten enkelen toch aan de vlammen te ontkomen.

In augustus brak in dezelfde gevangenis ook al brand uit, ook toen was de oorzaak een elektriciteitsprobleem. Er vielen destijds geen slachtoffers. Burundi kampt met overvolle gevangenissen. Volgens lokale media zaten dinsdag zeker 1.500 mensen vast, terwijl er plek is voor maximaal 400. Om de capaciteitsproblemen in de gevangenissen van het land te verminderen, zijn eerder dit jaar zeker 5.000 mensen vrijgelaten na een presidentieel pardon. Dat was 40 procent van de totale populatie.