Sportverbod na 17.00 uur is onzinnig

Het oogt zo overzichtelijk: alles is gesloten tussen vijf en vijf. Maar politici richten gezondheidsschade aan door daarbij vast te houden aan het sportverbod. Dit onderdeel van de maatregelen is namelijk contraproductief. Bij binnensporten geldt dat meer mensen voor 17.00 uur gaan sporten, zodat juist de kans op besmettingen toeneemt. Voor buitensporten geldt hetzelfde maar is de maatregel helemaal zinloos, omdat buiten nauwelijks besmettingen plaatsvinden. Rutte zegt vooral bang te zijn voor grootschalige verplaatsingen van mensen naar trainingen maar die worden door de avondlockdown dus vooral binnen minder tijd gepropt.

Gerard Adelaar is politicoloog en adviseur gezondheidszorg en gezondheidsbevordering.

De maatregel is niet alleen nadelig voor het verlichten van de IC-bezetting maar ook schadelijk voor de volksgezondheid. Veel mensen kunnen niet meer sporten omdat nu eenmaal niet alle trainingen voor 17.00 uur passen of omdat ze overdag moeten werken.

Inmiddels is duidelijk gebleken dat door de lockdowns volwassenen, jeugdigen en kinderen minder zijn gaan bewegen en ongezonder zijn gaan leven. In deze crisis waarin de overheid vooral blijft zeggen wat niet mag, hebben mensen nodig het roer in eigen handen te nemen. Een actieve levenshouding is essentieel bij het omgaan met angst en stress van een crisis en lockdown. Gezond leven maakt daarvan belangrijk deel uit. Dat draagt bij aan innerlijke kalmte, balans tussen geest en lichaam, zelfvertrouwen, niet ernstig ziek worden bij besmetting, en allerlei fysieke en mentale voordelen op langere termijn.

Nog steeds weigert het kabinet het thema leefstijl serieus te nemen in het omgaan met het coronavirus. „Gelukkig kunnen we nog wel afhalen bij McDonald’s”, verzuchtte vechtsportlegende Remy Bonjasky in een interview met Sportnieuws.nl.

Nog meer gezondheidsproblemen

Daarbij lijken onze leidslieden er geen idee van te hebben hoe chaotisch deze voor hen overzichtelijke maatregel veroorzaakt bij sportclubs. Mensen willen toch aan het sporten blijven, voor zover mogelijk. Clubs gaan schuiven met lessen en trainingen om er zoveel mogelijk voor 17.00 uur in te passen. Dat gaat niet allemaal, dus vallen ook lessen en trainingen af. Veel mensen kunnen ook niet want overdag werken ze. Dit omgooien van de trainingen is een ongelooflijk grote klus, die bij clubs op vrijwilligers aankomt. Ga er maar aanstaan, bijvoorbeeld bij een voetbalclub waar meer dan vijftig teams minstens twee keer per week trainen en verdeeld moeten worden over de velden. Dit legt een gigantisch beslag op organisatie en vrijwilligers. En dat alles voor niets.

Lees ook deze brief: De sportschool is een levensbehoefte

In het Kamerdebat over de avondlockdown vroegen enkele Kamerleden om het verbod op sporten na 17.00 uur op te heffen. Rutte antwoordde: „Ik vind het echt heel onverstandig om het pakket te verlichten, omdat we in een ernstige crisis zitten.” Dat is een onzinnig antwoord, omdat deze maatregel helemaal niet bijdraagt aan verlichting van die ernstige situatie in de ziekenhuizen. Integendeel, deze voegt daaraan nog een berg gezondheidsproblemen toe doordat sporten moeilijk of onmogelijk wordt gemaakt. Kamerleden lieten zich niettemin wegsturen met Ruttes verhaal.

Zijn weigering om te differentiëren is buitengewoon schadelijk. Onzinnige maatregelen ondergraven het draagvlak voor maatregelen die zinniger zijn. Wil je niet teveel contacten bij binnensporten, verzin daar dan iets op. Laat sportscholen bijvoorbeeld werken met intekenschema’s. Wil je bij buitensporten geen samenscholingen binnen, laat dan kleedkamers en kantines sluiten. Zo is meer te bedenken.

Het is onwenselijk om maatregelen normaal te gaan vinden waarvoor geen argumenten zijn. Dit gaat niet meer over volksgezondheid. Waarover wel eigenlijk? Wees sportief en sta sporten weer toe.