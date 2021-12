Snelle jongens en goudeerlijke telers in docu over legale wiet

Frans Bromet maakte een film over een plant. Een groene plant. Een mooie plant. Een welriekende plant. Ja, een nuttige plant. Ruim 35 jaar nadat Doe Maar met het nummer Nederwiet (1981) een generatie tieners bijschoolde in de wietteelt („Het goede zaad doe je in/ Maart april mei in de grond/ Geen gedoe met voorkiemen en zo/ Dat is allemaal maar haastige spoed/ Het plantje weet zelf wel het beste/ Wanneer het op moet komen/ Dat gaat wel goed”) begon de Nederlandse overheid met een experiment voor legale wietteelt. Bromet, een soort hasjhond voor beleidstragiek, sloeg er dadelijk op aan.

Voor de film Legale wiet (KRO-NCRV) volgde hij ondernemers die wel brood zagen in het experiment. Allereerst was daar John Meijers, een goudeerlijke wietteler die vermoedelijk bij de stylist van Dion Graus loopt. Zittend in zijn tuin (hoorden we daar de Vlaamse papegaai?) legde hij uit dat hij al decennia netjes zijn belasting en elektriciteitsrekening betaalde. Hij wilde „niet illegaal, maar op een gewone manier” aan coffeeshops leveren. Desondanks kreeg hij de politie op zijn kwekersdak en moest hij een boete van 160.000 euro ophoesten.

Daartegenover stonden de snelle jongens: een gezelschap rondom advocaat Peter Schouten, die pochte dat hij ook verantwoordelijk was voor de introductie van Lingo op de Maleisische tv én voor een Indonesische variant met een krokodil in een vijver – wat op een bepaalde manier een pre leek voor geestverruimend ondernemerschap. Zij wilden hun ‘Project C’ groots aanpakken, met aandelenpakketten en persconferenties voor „de nationale en internationale pers” (die gezamenlijk één enkele verslaggever afvaardigden).

Ze hadden een kas in Drimmelen op het oog, maar al snel bleek dat het Brabantse dorp niet zat te wachten op legale wiet. Zelfs een actie met een reclamevliegtuigje wist het Drimmelse tij niet te keren. Nadat Drimmelen een brug te ver bleek, zetten zij hun zinnen op Etten-Leur. Daar echter kwam de beoogde buurman in opstand: „Ik lees over steekpartijen en overvallen. Ik wil niet dat er straks een wietluchtje aan mijn melk zit.”

Voorbereidingen gaan beginnen

Een belangrijke bijrol in Legale wiet is voor Kamerlid Vera Bergkamp, de stimulator van het experiment die na twee jaar constateerde dat „de voorbereidingen” nu echt op het punt van beginnen stonden. Inmiddels is het dossier overgenomen door haar collega Sneller. (Wellicht kan hij ook iets voor de kabinetsformatie betekenen?) Ook was er een coffeeshophouder die de „ogen en haken” van het experiment opsomde. Zo mogen coffeeshops in deelnemende gemeenten geen buitenlandse hasj meer verkopen, terwijl bij een aantal coffeeshops, „buurtshops ook”, het aandeel daarvan heel groot is. Dat „buurtshops” klonk als de lobbytaal van de grote jongens. Helaas kwam er in Legale wiet geen vertegenwoordiger van de groothandel in buitenlandse hasj aan het woord.

Dat plantje weet zelf het best wanneer het op moet komen, maar feit is dat het eerste legale wietzaadje de grond nog in moet. Bromet kondigde aan het eind van zijn documentaire doodleuk een tweede deel aan „over een jaar of vijf”. In de tussentijd kan er misschien iets gedaan worden aan een ernstiger probleem voor de volksgezondheid: de massa’s reclame die door kinderen verafgode influencers maken voor ongezond eten. Pointer (KRO-NCRV) had er, wat later maandagavond, een mooie en onrustbarende uitzending over rondom een jongetje dat explodeert van de honger als hij een McDonalds-M ziet.

Dat heeft er veel mee te maken dat hij online in filmpjes van De Bankzitters ziet hoe deze YouTubers de hele menukaart van de fastfoodgigant bestellen en vrolijk oppeuzelen in het kader van hun sponsorovereenkomst met McDonalds. Ze waren volgens hun manager niet beschikbaar om Pointer te woord te staan. Andere obesitas uitlokkende influencers als GewoonThomas (Skittles) en Kalvijn (Pringles) ook niet. Dat was niet zo dapper van ze.