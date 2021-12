Schaterlachend naar de grote kladderadatsch

Stanley Kubrick is de uitvinder van de apocalyptische komedie. Zoals het in amusement, hebzucht en spin vastgedraaide Amerika anno 2021 weerloos is tegen komeet Dibiasky in Don’t Look Up, zo leidde in 1964 ideologische verdwazing en de paradoxen van ‘wederzijds verzekerde vernietiging’ tot nucleaire uitroeiing in Dr. Strangelove.

Dr. Strangelove vond niet direct navolging. Vreemd, want de Apocalyps is zeer geschikt voor komedie. Eén dode is een tragedie, een miljoen doden een statistiek, wist Stalin al (al stal hij die quote van Kurt Tucholsky). In de film zijn zeven miljard doden een acceptabel offer voor één gezinshereniging, toonde ‘master of disaster’ Roland Emmerich aan in zijn magnus opus 2012, waarin de koepel van de Sint-Pieter in Rome als een deegroller over gelovigen walst, een biddende president een vliegdekschip op zijn kanis krijgt en kilometers hoge tsunami’s over de Himalaya klotsen. Nooit oogde de ondergang zo verrukkelijk.

In de judeo-christelijke traditie is de Apocalyps een oordeel. Daar wordt onze bestemming onthuld: rechtschapen of verdoemd? Zo’n demasqué kan geestig uitpakken. Zie 2012, waar de hoop van de mensheid rust op enorme arken van Noach die in de praktijk vol miljardairs, wereldleiders en koningshuizen zitten. Zij bevolken de nieuwe wereld.

Recentelijk – zo rond 2010 – piekte de apocalyptische komedie. Film in de jaren tien stond namelijk bol van grimmige apocalyptische en post-apocalyptische fantasie dankzij post-9/11 doemdenken en gevorderde computer-effecten. Maar zelfs de Apocalyps gaat op den duur vervelen; de cyclus werd afgesloten met een rondje humor. De in de jaren tien opgeleefde zombiefilms, van oudsher geschikt voor sociale satire, leefde zich in horrorkomedies als Zombieland (2009) uit in boude humor; niet veel later was er de eerste zombie-romkom Warm Bodies (2013). In Melancholia (2011) gniffelde Lars von Trier in zijn vuistje terwijl hij een blauwe planeet onder wagneriaanse doemklanken op ramkoers met de aarde bracht en de door depressie verlamde Kirsten Dunst daar als enige adequaat op reageert.

In This is the End (2013) panikeert een groep verwende Hollywood-komieken terwijl zich rond hun villa een ouderwets christelijke Apocalyps voltrekt. En in Edgar Wrights The World’s End (2013) ontdekken Britse zuiplappen van middelbare leeftijd dat aliens volgens een – op zich goedbedoeld – plan labiele mensen door stabiele robots vervangen.

Ze verjagen de aliens, waarna de wereld ten onder gaat. Maar liever vrij dan verstandig, denken de heren. Dat hoor je vaker tegenwoordig.