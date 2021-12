Drakes weigering van nominatie tekent de moeizame relatie tussen hiphop en de Grammy’s

Het management van rapper en zanger Drake heeft de organisatie van de Grammy Awards verzocht hem van de lijst met genomineerden te halen, meldt entertainment-tijdschrift Variety. De succesvolle act uit Canada – het Amerikaanse muziekindustrie-vaktijdschrift Billboard riep hem begin 2021 uit tot ‘Artiest van het decennium’ – was dit jaar genomineerd voor twee Grammy Awards, onder meer voor zijn album Certified Lover Boy. De Recording Academy bevestigt het verzoek tegen het blad. Op grammy.com zijn onder de kop ‘Awards Updates’ zijn nominaties ingetrokken.

Een officiële reden voor de terugtrekking is niet bekendgemaakt. Drake – dit jaar op Spotify de meest gestreamde popartiest in Amerika – is in zijn succesvolle carrière vaak voor een Grammy Award gepasseerd. Hij won er vier – ter vergelijking: naaste collega’s als Jay-Z en Kanye West wonnen er respectievelijk 23 en 22. Ook won hij geen prijs buiten de categorie ‘rap’, ondanks zijn enorme crossover-succes.

Eind vorig jaar schreef Drake op Instagram een kritische reflectie over de Grammy Awards nadat zijn succesvolle landgenoot The Weeknd, met wie hij ook in Nederland samen optrad, ondanks het uitbrengen van één van de succesvolste albums van het jaar, geen enkele nominatie kreeg – een beslissing van de organiserende Recording Academy die in de scene op veel onbegrip kon rekenen.

Drake schreef over een ‘disconnect’ tussen impactrijke muziek en de prijzenorganisatie. Hij vergeleek de organisatie met een familielid waarvan je hoopt dat die zijn zaken voor elkaar krijgt, maar die simpelweg niet verandert.

Hij riep in zijn Instagram-post op tot het opbouwen van een nieuw alternatief „dat we kunnen doorgeven aan komende generaties”. Ook trok hij eerder tijdens het ontvangen van een Grammy Award, op het podium de waarde van de prijs in twijfel. „Je wint wanneer mensen je nummers woord voor woord zingen (…) dit hier heb je niet nodig.” Zijn speech werd daarop onderbroken door een reclameblok.

Moeizame relatie

De hiphopscene heeft een lange, moeizame relatie met de Grammy Awards. Al in 1989, het eerste jaar dat een Grammy Award werd uitgereikt in een hiphop-categorie, boycotten de winnaars Jazzy Jeff & The Fresh Prince en acts als Public Enemy, Salt-N-Pepa en LL Cool J het prijzengala omdat het segment niet op tv werd uitgezonden.

In 1999 boycotte prijswinnaar Jay-Z het evenement omdat labelgenoot DMX – die een jaar eerder met zijn eerste twee albums op 1 binnenkwam in de Amerikaanse albumlijst – niet was genomineerd. In 2013 was er rumoer over de keus om de prijs voor beste rapalbum uit te reiken aan Macklemore en Ryan Lewis, in plaats van aan moderne klassieker good kid, m.A.A.d. city van Kendrick Lamar. Er is vanuit artiesten langdurig kritiek op de wijze waarop de organisatie zwarte artiesten stelselmatig overslaat voor meer prestigieuze categorieën, wat leidde tot protesten en boycots door prominente acts als Donald ‘Childish Gambino’ Glover, Frank Ocean en Tyler, The Creator.

Vertegenwoordigers van artiesten moeten albums pro-actief aanbieden aan de Recording Academy om in aanmerking te komen voor een nominatie. Het bekendgemaakte besluit om dit jaar niet mee te willen dingen om de Grammy Awards, lijkt dus pas in een later stadium genomen door Drake en zijn management.