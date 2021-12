Nieuw op streaming week 49: Vigil, Guilt, Mocro Maffia: Meltem en Aranyak.

Vigil

Deze Britse serie was eerder dit jaar een grote hit voor de BBC. Na een verdacht sterfgeval aan boord van de onderzeeër HMS Vigil wordt de politie ingeschakeld. Rechercheur Amy Silva (Suranne Jones) moet de zaak in haar eentje aan boord gaan onderzoeken. Tijdens haar werk wordt ze flink tegengewerkt. 6 alf. Vanaf 11 dec. NPO 2 en NPO Start.

Guilt

Zwarte misdaadkomedie uit 2019 van BBC Scotland. Na een bruiloft rijden twee broers (Mark Bonnar en Jamie Sives) per ongeluk een oude man dood. Ze trachten het ongeval te verhullen waardoor alles veel erger wordt. Was een hit in het VK, inmiddels is daar het tweede seizoen uit. 4 afl. van 60 min. Vanaf 10 dec. NPO 2, en NPO Start.

Mocro Maffia: Meltem

In afwachting van het vierde seizoen van Mocro Maffia komt Videoland met een korte film van veertig minuten die een nieuw personage introduceert: Meltem, een vrouw die in de creditcardfraude zit. Om haar gokverslaafde vader te beschermen tegen de bende van Paus roept ze de hulp in van haar Turks-Duitse familie, die ook in de cocaïne zit. Vanaf 10 dec. Videoland.

Aranyak

Plaatselijke politieagent van een afgelegen dorp in Oost-India (oud-Bollywoodster Raveena Tandon) wil net haar post overdragen aan een collega uit de grote stad (Parambrata Chatterjee) als een jonge toeriste verdwijnt in de bossen. Als de twee tegengestelde rechercheurs de zaak trachten te ontrafelen, maken ze nog veel meer los. Duistere geheimen, oude rituelen, wellicht zelfs bovennatuurlijke zaken. Klinkt als Twin Peaks in India. 7 afl. Vanaf 10 dec. Netflix.