Nederlandse inflatie op hoogste punt in bijna veertig jaar

De Nederlandse inflatie heeft de afgelopen maand het hoogste punt in bijna veertig jaar bereikt. Goederen en diensten waren in november 5,2 procent duurder dan een jaar eerder, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag. Dit percentage lag sinds september 1982 niet op zo’n hoog niveau.

Met name de sterke stijging van de brandstof- en energieprijzen sinds de zomer dragen sterk bij aan de inflatie. Zo was gas in november 53 procent duurder dan een jaar eerder, elektriciteit 74,9 procent en benzine 31,4 procent. Ook kleding en voedsel - met name aardappelen, fruit en koffie - werden duurder en droegen daarmee bij aan het hoge prijspeil, aldus het CBS.

Ook de rest van de Europese Unie heeft te maken met stijgende inflatie, maar in Nederland lag deze voor het eerst sinds april hoger dan in de eurozone als geheel. Statistiekbureau Eurostat, dat er een iets andere rekenmethode op nahoudt dan het CBS en de kosten van het wonen in koopwoningen niet meeneemt, maakte vorige week bekend dat de inflatie in de eurozone was gestegen met 4,9 procent. De stijging lag overigens hoger in buurlanden Duitsland (6 procent) en België (7 procent).

Pandemie-opkoopprogramma

De sterke geldontwaarding is enerzijds te danken aan de hoge energieprijzen. Anderzijds hebben de tekorten aan allerlei producten, met name veroorzaakt door de pandemie, de prijzen opgedreven. Zo zijn wereldwijd leveringsproblemen ontstaan en is de consumentenvraag hoog doordat zij door coronaherstelbeleid relatief veel geld te besteden hebben.

De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een inflatie van gemiddeld 2 procent over drie jaar. De afgelopen maanden zette de toezichthouder viahet pandemie-opkoopprogramma, waarbij het maandelijks 80 miljard euro aan obligaties opkoopt, juist in op het verhogen van de tot voor kort zeer lage inflatie. Dat is riskant: sommige economen vrezen dat de inflatie permanent hoog zal blijven, maar de centrale bank gaat er vanuit dat deze tijdelijk van aard zal zijn.

De laatste weken lijkt de ECB zich echter bewuster te worden van de risico’s van het huidige beleid. „Er is een risico dat de inflatie niet zo snel naar beneden zal gaan als we hebben voorspeld”, zei de Spaanse econoom en ECB-directielid Luís de Guindos eerder in een interview met de Franse zakenkrant Les Echos. De Duitse econoom en De Guinos’ collega Isabel Schnabel sprak eerder van hetzelfde probleem toen ze het had over „naar boven hellende inflatierisico’s”.

