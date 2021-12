Bij de wereldwijd op internet te volgen persconferentie over de nieuwe filmversie van West Side Story van regisseur Steven Spielberg deed zich een curieuze omissie voor. De makers vielen zoals gebruikelijk in Hollywood over elkaar heen bij het uitdelen van wederzijdse complimenten. De erven van de oorspronkelijke makers van de musical uit 1957 kregen een pluim, omdat ze scenarioschrijver Tony Kushner toestonden het materiaal hier en daar aan te passen aan hedendaagse gevoeligheden. Maar één naam viel tijdens de hele persconferentie niet: Leonard Bernstein.

De omissie ging zelfs zover dat er een kortstondig misverstand ontstond dat de onlangs overleden tekstschrijver en componist Stephen Sondheim niet alleen verantwoordelijk was voor de liedteksten van West Side Story, maar ook voor de muziek. Niets is minder waar. Vermoedelijk was het eerder zo dat Bernstein invloed uitoefende op Sondheims woorden: bij de eerste try-outs van West Side Story in Washington stond Bernstein nog als co-auteur van de tekst op het affiche. Later zag hij daar genereus van af.

Filmmusicals Deze week komt de remake van West Side Story uit van regisseur Steven Spielberg. NRC kijkt daarom in een special naar filmmusicals: Steven Spielberg koos voor zijn West Side Story voor een jonge en diverse cast. In een interview vertellen hoofdrolspeelsters Rachel Zegler en Ariana DeBose: ‘Deze West Side Story is voor ons’ De nieuwe versie van West Side Story is een ‘fantastische opfrisbeurt voor de tijdloze klassieker’, volgens onze recensent In zijn column ziet Peter de Bruijn dat bij de hype rond de nieuwe versie de componist wat vergeten wordt: Mr. Spielberg, krijgt Leonard Bernstein nog wat eer? De oorspronkelijke verfilming van West Side Story was ook in Nederland een sensatie: zelfs de filmblikken waren nieuws. De beste filmmusical van Nederland is Ja zuster, nee zuster Is de filmmusical terug, of eigenlijk nooit weggeweest?

De baas van West Side Story was Bernstein niet. Dat was regisseur en choreograaf Jerome Robbins, die op barse en autoritaire wijze de onderneming op de rails hield. De eerste recensenten is niet ontgaan hoe belangrijk dans was voor West Side Story; de choreografie trok evenveel aandacht als de muziek. Bernstein kon de strenge hand van Robbins goed gebruiken: zijn explosieve creativiteit had de neiging met hem op de loop te gaan.

Musical geldt bij uitstek als een collectieve kunstvorm, die niet toegeschreven mag worden aan de inbreng van één talent. Muziek, tekst, dans, decors en kostuums – alles is belangrijk. Toch is wel zeker dat de musical vooral al zo’n 65 jaar meegaat door Bernsteins muziek. Als componist was hij evenzeer thuis in de concertzaal als in de populaire muziek van zijn tijd. Het onderscheid tussen ernstige muziek en populaire muziek had voor Bernstein weinig betekenis. Precies daarin ligt de kracht van West Side Story.

Bernstein had pretenties. Het stuk over de etnische rivaliteit van jeugdbendes in New York, die de liefde van Tony en Maria knakt, was gebaseerd op Shakespeare. Bernstein zette alle technische knowhow in van zijn klassieke scholing. Zijn muziek heeft symfonische diepte en enorme melodische rijkdom. Tegelijk wist hij uitstekend de weg in het populaire idioom van jazz, Broadway en Latijns-Amerikaanse genres. Tragische ernst in een ongegeneerd populaire muziekvorm – dat was zijn droom.

Bernstein dreigde weleens door te drijven in zijn artistieke ambities – hij wilde op zeker moment Maria na de dood van Tony een waanzinsaria geven, zoals in een Italiaanse opera. Maar dan was er Robbins om hem terug te fluiten. Wilde hij in de tekst al te hoogdravend en pathetisch uitpakken, hield Sondheim hem met beide benen op de grond. Bernstein kon West Side Story niet alleen maken. Maar dat neemt niet weg dat de musical in de eerste plaats zijn stempel draagt. West Side Story is vooral Bernsteins meesterwerk. Toch goed om af en toe zijn naam te noemen.

Peter de Bruijn is filmrecensent.