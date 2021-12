Marengo-hoofdverdachte Saïd Razzouki uitgeleverd aan Nederland

Saïd Razzouki, een hoofdverdachte in het Marengo-proces, is dinsdag in Nederland aangekomen na uitlevering door Colombia. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Razzouki is „om veiligheidsredenen” ‘s nachts met een gecharterd vliegtuig en onder begeleiding van Nederlandse politie overgevlogen. Hij is overgebracht naar een penitentiaire instelling, al is niet bekend welke.

Tijdens het Marengo-proces, dat momenteel voortgezet wordt in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, bleek dinsdagochtend dat er bij de oproeping van Razzouki tijdens de strafzaak juridische fouten zijn gemaakt. Mogelijk betekent dat dat er zittingen in de zaak van Razzouki plaats hebben gevonden die niet rechtsgeldig zijn, omdat hij niet de gelegenheid kreeg zich te verweren. Wat dit precies betekent voor het Marengo-proces, is niet bekend.

Toen topcrimineel Ridouan Taghi in december 2019 werd opgepakt, was Razzouki, zijn vermeende rechterhand, de belangrijkste nog voortvluchtige verdachte in het proces. Twee maanden later werd hij zelf met behulp van de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie DEA, de FBI en lokale politie aangehouden in het Colombiaanse Medellín. Volgens het OM moet Razzouki terechtstaan „voor het leidinggeven aan een criminele organisatie gericht op moord en betrokkenheid bij drie moorden, twee pogingen tot moord en voorbereidingshandelingen voor moord”.

Cocaïnedistributie

In het Marengo-proces staan Taghi en zestien andere topcriminelen terecht. Uit het dossier van de strafzaak bleek dat Saïd Razzouki in direct contact stond met Ridouan Taghi en anderen heeft geïnstrueerd bij het voorbereiden en uitvoeren van liquidaties. Eén van hen is Nabil B., eerder zelf actief in het criminele milieu en nu kroongetuige in het geruchtmakende proces. B. heeft verklaard dat hijzelf en Razzouki allebei actief waren in de cocaïnehandel en dat Razzouki hem heeft geïntroduceerd bij Taghi.

Razzouki stond aan het hoofd van een organisatie die cocaïne distribueerde in Nederland, zo bleek ook uit het strafdossier. „Meneer Saïd, eh die doet de handel”, zo vertelde een rivaal van Taghi en zijn organisatie in 2015 aan de politie. „Er komt 1.200 kilo binnen en dan gaat hij het uitdelen. Hij geeft 100 kilo aan Rotterdam, 200 kilo aan Amsterdam bijvoorbeeld. Snap je?”

Hoewel Razzouki ervan verdacht wordt Taghi’s rechterhand te zijn geweest, blijkt uit een moorddossier dat deze week in de rechtbank besproken wordt dat de verhoudingen tussen Taghi en Razzouki gespannen waren. Zo blijkt uit berichten van Taghi aan een andere Marengo-verdachte dat hij zich ergerde aan Razzouki. „Die man is raar, ik ben hem al lang zat”, aldus Taghi. Eén van de vragen die voorligt in de rechtbank, is of Razzouki zich gedwongen voelde mee te werken met Taghi.

Met medewerking van Jan Meeus.