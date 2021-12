Laat de Apocalyps maar lekker komen

Twee astronomen uit Michigan ontdekken een komeet met een diameter van 9 kilometer die op de aarde afsnelt. Een ‘planet killer’ die over een half jaar en twee weken ons lot zal bezegelen. Maar tot verbijstering van het duo blijkt het Witte Huis ‘in denial’ en honen talkshows en sociale media het gevaar weg. Het blijft een nicheverhaal naast de relatieperikelen van zangeres Riley Bina (Ariana Grande). Want bestaat die komeet eigenlijk wel of is het een opzetje met winstoogmerk van de ruimtelobby? Als de komeet zichtbaar wordt, lanceert rechts Amerika de campagne ‘Don’t Look Up’.

Dit uitgangspunt trof me vooraf als een grappige, maar ook wat logge metafoor voor klimaatontkenning en struisvogelgedrag van antivaxers. Ontkent de helft van de bevolking harde, maar onaangename feiten dan wordt een catastrofe onafwendbaar. Maar hoe hou je zo’n metafoor een hele film fris? Dat de halve A-lijst van Hollywood in het voetspoor van milieu-snob Leonardo DiCaprio tekende voor deze film stemde mij niet per se gerust. Wordt dit geen deugfilm, om in struisvogeljargon te blijven?

Integendeel: Don’t Look Up is geestig, bij vlagen hilarisch: een absurdistische, zwartgallige satire in de traditie van Kubricks Dr. Strangelove. De ontkenningsgrap wordt niet te lang uitgemolken: op zeker moment nemen overheid en media de komeet wel degelijk serieus. Gevolg van een indiscrete ‘vag pic’ van president Meryl Streep, dat wel, maar dat is een lang verhaal. Daarna opent zich een moeras van belangen: deze apocalyptische komedie heeft meer kronkels dan een ratelslang. En hoe lang kan de twitterende en TikTokkende mens zich op zoiets deprimerends als de komende ondergang concentreren?

Dit is Adam McKay in topvorm, de producer van de briljante tv-serie Succession (over de Murdoch-clan), die ooit als regisseur doorbrak met absurde Will Ferrell-metakomedies over Amerikaanse media en machismo: Anchorman, Talladega Nights, The Other Guys. In 2015 verraste McKay met The Big Short, een leerzame, schrijnend grappige anatomie van de kredietcrisis. In Vice, zijn komische biopic van vice-president Dick Cheney, schemerde in 2017 zijn woede over de verloedering van de VS soms net iets te veel door. Don’t Look Up is eerder een grimlachend schouderophalen, een typisch product van de Trumpjaren. De mensheid – of beter: de Verenigde Staten – blijkt redeloos, reddeloos, hopeloos.

McKays sterrenensemble doet waarin het goed is. Jennifer Lawrence speelt haar stuurse zelf als astronoom Kate Dibiasky, die als schrille Cassandra – „We’re all going to fucking die!” – een rijke bron van spottende memes wordt. Haar chef Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) vraagt zich steeds af: wat zou Carl Sagan doen? Dat tekent de ambitie van deze xanax, zoloft en cialis-slikkende zenuwpees die zich simpel laat kneden door het Witte Huis en talkshow-tuthola Brie Evantee (Cate Blanchett). Meryl Streep vormt als trumpiaanse president Janie Orlean een leuk duo met Jonah Hill als haar vals dreinende zoon én stafchef Jason. Grijze kardinaal achter haar troon blijkt techmagnaat Peter Isherwell (Mark Rylance), die lispelt als Andy Warhol.

President Orlean (Meryl Streep) en zoon en stafchef Jason (Jonah Hill, geheel links). Foto’s Niko Tavernise/Netflix

Niet alle personages zijn even geslaagd – Ron Perlman heeft een ondankbare rol als macho-astronaut – en niet alle verwikkelingen even noodzakelijk, maar deze apocalyptische komedie is zo energiek dat ook die losse eindjes knetteren. Terwijl de komeet nadert ontspoort de satire bijna ongemerkt in een hectisch delirium. Alles draait om geld en populariteit, door de almacht van het algoritme onwrikbaar met elkaar verbonden.

In Don’t Look Up houdt McKay de Verenigde Staten de zwartst mogelijke spiegel voor. Zijn land is niet langer de hoop der mensheid maar een tumor die de hele planeet dreigt mee te slepen in stupide demagogie, grof materialisme, technologische hubris, hersendood infotainment, cultuuroorlogen en complottheorieën. Geen heel patriottische film dus. Je kiest al snel partij voor de komeet.

Komedie Don’t Look Up Regie: Adam McKay. Met: Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio. In: 73 bioscopen. Op Netflix vanaf 24/12 ●●●●●

