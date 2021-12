‘Ja zuster, nee zuster’-makers: ‘Die gay vibe heeft Annie erin gestopt’

Als de toneelversie die Pieter Kramer voor het RO Theater maakte was geflopt, was de filmversie er nooit gekomen. De vrolijke voorstelling vormde in 1999 de aftrap van een traditie van succesvolle RO-familieproducties die met veel plezier de grens tussen kunst en opzettelijke kitsch verkenden. Maar Kramer twijfelde wel toen hij besloot met zijn team Ja zuster, nee zuster te gaan maken: „De serie uit de jaren zestig had inmiddels een bijna mythische status. Die liedjes waren zó goed en bijzonder. Het was doodzonde geweest als we niet verschrikkelijk ons best hadden gedaan die in een nieuwe vorm aan te bieden aan een nieuwe generatie.”

Schrijfster Annie M.G. Schmidt overleed in 1995, maar componist Harry Bannink leefde nog wel toen de toneelversie werd gemaakt. „Loes Luca, die in de theaterversie en de film de rol van Zuster Klivia speelde, kende Harry van Het Klokhuis, waar ze allebei voor werkten. Tijdens een kop koffie hebben we zijn zegen gekregen.”

Het succes van de toneelvoorstelling smaakte naar meer. Dat vond ook filmproducent Burny Bos, die net met Abeltje en Minoes had bewezen het werk van Schmidt uitstekend naar de bioscoop te kunnen vertalen. „In eerste instantie dachten we aan een nieuwe serie, maar daar was de NPO niet happig op”, herinnert hij zich. Een bioscoopversie leek een goed alternatief. „Pieter weet als geen ander hoe hij nostalgie hip moet maken”, vertelt Bos. „Hij had enorme videocompilaties samengesteld van fragmenten uit grote Hollywoodfilms: van de musicals van Busby Berkeley tot An American in Paris met Gene Kelly. Pieter had de hele vormgeving al tot in detail uitgedacht.”

Scenarist Frank Houtappels grasduinde voor de film door de oude scripts van de serie. „Musical is in Nederland zo’n onderschat genre vanuit het motto: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”, stelt hij. „Terwijl het echt een enorme kunst is om in een lied een goed verhaal te vertellen.” Daar sluit Kramer zich van harte bij aan: „Alles wat er op het witte doek kinderlijk eenvoudig uitziet is ontzettend moeilijk om te maken. Over humor wordt ook vaak gedacht: zo’n grapje maak je wel even. Maar goede komedie is zoveel lastiger te spelen dan goed drama.”

De twee mannen stelden samen een lijst op van alle nummers uit de oude serie die zij in elk geval in de film wilden hebben. Houtappels: „Pieter wist precies wat hij wilde: een scène in een circustent! En een scène in een supermarkt! Op die manier vielen de puzzelstukjes op hun plek.” De supermarkt werd overigens vlak voor de opnames om budget-technische redenen ingeruild voor een SRV-wagen.

In een oude tramremise in Amsterdam-Oost wekte production designer Vincent de Pater de Primulastraat tot leven. „Ik wilde het gevoel reconstrueren van oude Amerikaanse musicalfilms uit de jaren vijftig: iedereen wéét en voelt dat het in de studio is gedraaid, maar de makers probeerden de film toch hyperrealistisch te laten ogen”, omschrijft Kramer. Het repeteren en draaien werd bemoeilijkt door de kolonie duiven die in de loods woonde. Burny Bos: „In mijn herinnering moest de locatiemanager die dieren elke ochtend verjagen met een luchtbuks.”

Choreograaf Suzy Bos was verantwoordelijk voor de uitbundige dansscènes. „We hadden een vrij krap draaischema”, vertelt Kramer. „Dus we hadden de scènes waarin we flink uitpakten van tevoren uitentreuren gerepeteerd en op papier ook al helemaal gemonteerd. We wisten precies welke shots we nodig hadden. Met producties als deze is een goede voorbereiding het halve werk.”

Degelijke witte onderbroeken zijn veel te weinig zichtbaar in speelfilms

Vlak voor de première klopte het Rode Kruis aan bij producent Bos. De organisatie wees hem erop dat hun logo, dat veelvuldig te zien was op het tenue van Zuster Klivia, beschermd was en dus niet in de film gebruikt mocht worden. „Uiteindelijk ging het Rode Kruis akkoord met een disclaimer aan het begin van de film en de belofte dat we het rode kruis op alle posters en in alle bioscooptrailers in een blauw kruis zouden veranderen”, verzucht Bos. „Dat heeft ons tonnen extra gekost, maar we hadden geen keus.”

De film trok in de bioscopen een half miljoen bezoekers, een matig succes. Maar vooral in het buitenland kreeg Ja zuster, nee zuster opvallend veel handen op elkaar. De musical werd opgenomen in de competitie van het filmfestival van Berlijn, kreeg een release in Japan én deed het opvallend goed op lhbti-festivals over de hele wereld. Vooral de scène waarin Waldemar Torenstra in onderbroek ‘Duifies’ zingt, heeft in gay-kringen een bijna iconische status gekregen.

Regisseur Pieter Kramer was zich tijdens het draaien van die scène van geen dubbele bodem bewust, stelt hij. „Ik heb het altijd vreemd gevonden dat vrouwen zo vaak in films in hun BH rondlopen en mannen maar zelden in hun onderbroek. Zeker degelijke witte onderbroeken worden in films schromelijk ondergewaardeerd.”

Houtappels merkt op dat een paar Nederlandse recensenten stelden dat de makers van de film er een ‘nichtenfeestje’ van hadden gemaakt. „Die mensen hadden hun huiswerk niet gedaan. Die ‘gay vibe’ had Annie zelf al onmiskenbaar in de oude serie gestopt. Of geloofden deze recensenten écht dat het lied ‘De jongens van de reisvereniging’ vertelt over zes vrijgezelle heteromannen die samen op vakantie gaan?”

Pieter Kramer vindt het leuk dat hij na twee decennia nog regelmatig op Ja zuster, nee zuster wordt aangesproken. Dit gebeurt vooral in december, als de musicalklassieker doorgaans op televisie te zien is. „Het is heel leuk dat de film inmiddels meerdere generaties heeft bereikt. Misschien klinkt dit onbescheiden, maar ik denk echt dat onze film over nog een paar decennia de Nederlandse The Sound of Music blijkt te zijn.”

