Is China nu getroffen door de Amerikaanse boycot van de Olympische Spelen of niet?

Hebben de VS de gevoelens van de Chinese bevolking gekwetst met hun diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen? Of laat die boycot China juist koud? China geeft daar twee tegengestelde boodschappen over af.

Het Witte Huis bevestigde maandag dat de Verenigde Staten in februari definitief geen diplomatieke delegatie naar de Olympische Winterspelen in Beijing sturen. Het argument van de Amerikanen is dat zij het ongepast zouden vinden om de mensenrechtenschendingen door China tegen de Oeigoeren in de regio Xinjiang te negeren. De Chinese ambassade in Washington ziet de boycot als uiting van Amerikaanse arrogantie. Het zou een „pretentieuze actie” zijn, en „een politieke manipulatie en een zware verstoring van de geest van het Olympisch Handvest.”

Die reactie wijkt af van die van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie reageerde veel meer zoals China gebruikelijk doet: het waarschuwde maandag dat er „tegenmaatregelen” komen als de VS inderdaad zouden besluiten om de Spelen te boycotten. Zij die oproepen tot een boycot konden daar maar beter mee ophouden „om de dialoog en de samenwerking tussen China en de VS op belangrijke terreinen niet te beïnvloeden”, aldus een woordvoerder toen.

‘Anti-Chinese krachten’

Eerder gooide de Engelstalige versie van de Global Times het in een hoofdredactioneel commentaar over een heel andere boeg. De krant, uitgegeven onder auspiciën van de Communistische Partij van China, stelde dat het beter zou zijn om juist zo min mogelijk aandacht te besteden aan oproepen tot boycots.

„De ideologische conflicten tussen China en het Westen zullen oplopen in de aanloop naar de (..) Spelen als anti-Chinese krachten samenkomen om het China moeilijk te maken”, voorspelde de krant vorige maand. Maar dat maakt de Spelen juist tot „een motor voor de groei van China’s mentaliteit als supermacht”, aldus de krant.

China moet zich aanleren om westerse kritiek onbewogen naast zich neer te leggen. Want, zo schrijft de krant, de toekomstige verhoudingen tussen China en de VS zijn louter gebaseerd op kracht. En op kracht wint China het uiteindelijk vanzelf: het Westen kan economisch steeds minder zonder China, en zal dus uiteindelijk wel moeten aanvaarden dat China gewoon niet te beïnvloeden is.

Hevig reageren is volgens deze lijn dus helemaal niet nodig. „Waarom zou China zich druk maken om (westerse) geluiden nu het zijn eigen weg heeft gekozen?”, aldus de krant. „Is het nog wel nodig om ze kansen te geven om een soort van kunstmatige harmonie te scheppen nu het Westen zo duidelijk onvriendelijk is tegen China?

Als het standpunt van de Global Times ook het standpunt van de Chinese overheid wordt, dan lijkt een boycot van de Olympische Spelen inderdaad zinloos: China trekt zich er hoe dan ook niets van aan en gaat onverstoorbaar verder op zijn eigen weg.

Maar het is nog wel de vraag of dat echt zo is. Juist de felheid van de reactie van de Chinese ambassade in Washington en van de krant lijken tekenen dat China zich wel degelijk zeer gekleineerd voelt door de boycot en er diep door wordt geraakt.

Gevoel van minderwaardigheid

Enerzijds heerst er een sluimerend gevoel van minderwaardigheid: de wereld zou China onterecht niet serieus nemen en neerkijken op Chinezen, die steeds opnieuw hun gevoelens gekwetst zien.

Anderzijds heerst er juist een sterk gevoel van superioriteit, mede aangewakkerd door overheidspropaganda. In die visie is China het sterkste land ter wereld, dat eindelijk zijn gerechtigde plaats op het wereldtoneel herovert. Zo’n land heeft het buitenland helemaal nergens voor nodig.

Uiteindelijk zou China toch het liefst willen dat er geen boycots kwamen. Het land wil graag internationaal gerespecteerd worden als hét land dat Amerika en het Westen ook in soft power overtreft. Maar dat lukt zeker met China’s optreden tegen de Oeigoeren in Xinjiang en tegen de bevolking van Hongkong steeds minder goed. Dan is een boycot toch vooral een nieuwe tegenslag.

