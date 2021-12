In Pamplona rennen ze vlak voor de stierenhoorns ’t hardst

Wanneer deelnemers aan stierenrennen vlak voor de dieren het hardste hollen, rennen ze ook het dichtst bij elkaar. Tot nu toe zagen onderzoekers dat snelheid juist afneemt als het drukker wordt – ook in gevaarlijke situaties. Mensen willen voorkomen dat ze tegen elkaar aan botsen en vallen. Ook is meer ruimte nodig om harder te lopen of rennen, want dan zet je grotere passen. Die conclusie trekken Spaanse en Argentijnse onderzoekers die bij het stierenrennen bestudeerden hoe mensenmassa’s op de vlucht slaan.

Door een smalle straat van 875 meter lang dwars door het centrum van Pamplona rennen jaarlijks duizenden Spanjaarden zo hard als ze kunnen. De meesten in wit met een rode sjaal. Ze proberen zes stieren voor te blijven. De stieren rennen zo’n 20 kilometer per uur. Vermoeide renners springen naar de zijkant van de straat om niet platgetrapt te worden. De stieren rennen door. Met hun scherpe hoorns vooruit, naar de arena voor het stierenvechten. Er vallen honderden gewonden bij.

Buitenkansje voor onderzoekers

Vluchtgedrag wordt doorgaans onderzocht aan de hand van simulaties. Dat kan in een digitale wereld of in een lab. Het stierenrennen is een buitenkansje voor onderzoekers die willen weten hoe mensenmassa’s vluchten voor gevaar.

De onderzoekers maakten in 2019 op twee locaties video’s, bovenaanzichten, van de smalle Calle de la Estafeta. Ze keken naar de snelheid van de renners, hoe dicht ze op elkaar bewogen en hoe groot de kans was dat ze vielen.

De onderzoekers zagen dat de renners beginnen met een lage snelheid: verspreid door de hele straat staan ze stil of doen een warming-up, wachtend op de stieren. Het startsignaal voor deze wachtenden is een schokgolf van mensen die al op hoge snelheid voor de aanstormende stieren uit rennen.

Stierenrennen in Pamplona, Spanje. De lijnen boven geven de routes weer. De kleuren (onder) geven drukte weer: rood is druk, blauw is rustig. Foto Daniel Ricardo Parisi

Daar gebeurt iets opmerkelijks: de renners bereiken vlak voor de stieren hun hoogste snelheid (ruim 14 kilometer per uur) én lopen op die plek het dichtst bij elkaar (een renner per vierkante meter). Dat zowel de snelheid als dichtheid toenam, verklaren de onderzoekers aan de hand van het risico dat de renners lopen. Als het gevaar je op de hielen zit, probeer je koste wat het kost zo hard mogelijk te rennen. Drukte maakt dan niet meer uit.

Renners die het tempo niet meer volhouden, springen opzij. Andere renners en stieren halen ze in. Wat de onderzoekers opviel was dat tijdens het passeren van de stieren renners vallen. Dat komt volgens hen door de bovengemiddeld hoge snelheid, de dichtheid en de druk van het publiek tijdens dit moment.

Mensen gebruiken trucjes om hun bewegingen onderling af te stemmen

Eenmaal door de stieren ingehaald, neemt de snelheid van de renners weer af en ontstaat meer ruimte. Tot het tweede groepje stieren voorbijkomt: dan neemt de snelheid tijdelijk weer toe.

Roland Geraerts, universitair docent informatica in Utrecht en oprichter van uCrowds, een bedrijf dat de doorstroom van mensenmassa’s in virtuele werelden simuleert, vindt het een interessante studie. „De onderzoekers laten een situatie zien waarin mensen zich anders gedragen dan normaal. Ze gingen harder als het drukker was, heel frappant.” Geraerts was niet bij de studie betrokken.

Sneller evacueren

Wat hij jammer vindt is dat de onderzoekers geen verklaring zoeken in het gedrag van de renners. „In de video’s zag ik dat mensen trucjes gebruiken om hun bewegingen af te stemmen: om op een hogere snelheid te blijven pakten ze elkaars schouders vast. Dat vind ik heel interessant gedrag.”

Misschien kan deze combinatie van hoge snelheid en dichtheid in extreme situaties sneller evacueren mogelijk maken, zegt Geraerts. „In theorie kun je mensen trainen dit soort trucjes toe te passen. Een duidelijke leider bepaalt de snelheid. Die geeft het tempo aan, zoals de stier bij het stierenrennen. En de mensen eromheen kunnen in formatie evacueren.” Wel is de vraag of het veilig kan: „Als je het te snel doet kunnen mensen gaan vallen.” Ook zal het niet vaak nodig zijn: „Evacuaties verlopen meestal ordelijk en op normale loopsnelheid.”

Geraerts betwijfelt of de bevindingen van de onderzoekers ook op andere gevaarlijke situaties van toepassing zijn: „Het gaat hier om een unieke situatie: de renners zoeken het gevaar op. Mensen in andere gevaarlijke situaties zoals een brand bewegen juist van het gevaar af.” Wel laat de studie zien dat in drukte een hogere snelheid dan gedacht mogelijk is. „De studie rekt de grenzen van het huidige model op.”