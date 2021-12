Hoe Booking.com al jarenlang schandalen van zich afschudt

Het Nederlandse bedrijf Booking.com wist in 25 jaar de grootste en machtigste hotelboekingssite ter wereld te worden, er was altijd wel reden voor een feestje. Maar de afgelopen jaren ging het mis: er was ruzie, seksueel wangedrag en een massa-ontslag. Hoe kon Booking zo afglijden? En wat kunnen andere startups hiervan leren?