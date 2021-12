Hier mag je niet jagen, dus er wordt niet gejaagd

In de verte geweerschoten en hondengeblaf. De jacht. Daar kun je van vinden wat je ervan vindt, maar nu is niet de tijd voor standpunten, want het geknal komt dichterbij en we lopen hier vrij kwetsbaar aan de rand van het veld tussen de bomen. „Hé”, roep ik.

„Denk je niet”, zegt mijn wandelgezel aarzelend, „dat ze juist schieten als je hé roept?” Maar dat denk ik niet. Ik zoek gehaast naar een vluchtweg en intussen schat ik de situatie best zonnig in. Deze vrolijk knallende jagers hebben het niet op ons voorzien. Als ze ons raken, hebben ze een probleem. Dan komt het in de kranten. Gedoe.

Ik heb een dag vrij. Uit plichtsbetrachting heb ik de afgelopen weken meegedacht over normativiteit en controle, over veiligheid en toezicht, en over de toestand in de wereld, die als vanouds hachelijk is; ‘de tijd van eeuwige vrede is nog niet aangebroken’, zou G.B.J. Hiltermann hebben gezegd. Nadat ik dagenlang vanachter een mondkapje diepzinnige dingen heb verkondigd over normbesef, is het tijd om adem te halen. En nou dit weer.

De schoten klinken inmiddels zo dichtbij dat het geen kwaad kan de pas te versnellen en naar links te sprinten. Of naar rechts? Op dat moment komt een vrouw ons over het veld tegemoet. „Dit mag helemaal niet”, roept ze verbaasd. En nadat we gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat we het best als gekken kunnen omdraaien en wegrennen, roept ze het nog een keer. „Dit kan helemaal niet. Dit terrein wordt niet bejaagd.”

Een dag eerder heb ik ergens een rapport aangehaald van de Raad van Europa. Althans van Greco, de Groep van Staten tegen Corruptie, een overleg dat in 1999 door de Raad van Europa is opgericht om te zorgen dat de staten zich houden aan anticorruptienormen voor het bestuur. Je evalueert wat en je oefent een beetje groepsdruk uit en zo zorg je dat de staten zichzelf gedragen. Opdat je uiteindelijk alle corruptie de wereld uit helpt.

Corruptiewaakhond Greco heeft dit jaar een rapport uitgebracht waarin Nederland ferm wordt toegesproken. Een jaar eerder gaf de waakhond ons land adviezen, maar daarmee is eigenlijk niets gedaan. „Greco neemt kennis van de door de Nederlandse autoriteiten verstrekte informatie en betreurt het dat er ten aanzien van geen enkele aanbeveling uit het evaluatierapport concrete voortgang is geboekt”, staat er. Albanië en Bulgarije, bijvoorbeeld, hebben hun aanwijzingen veel gehoorzamer opgevolgd.

En dat heb ik dus voorzichtig in achterkamertjes aangehaald. Want je kunt je opwinden over verlies aan beschaving op straat. Je kunt je ergernis richten op jonge mannen, met te veel testosteron en te weinig maatschappelijke taken en verplichtingen, die verkeersborden uit de grond rukken. Terecht, natuurlijk, terecht. Het is verschrikkelijk. Maar beschaving begint aan de top. Met het serieus nemen van normatieve overwegingen. Leading by example.

Nu ik door de struiken ren, terwijl de kogels om mijn oren vliegen, denk ik opnieuw aan het serieus nemen van normativiteit. In feite komt dat door de vrouw die voor ons uit rent en die net iets interessants heeft gezegd. „Dit terrein wordt niet bejaagd.” Dat wordt het overduidelijk wel, maar ze volgt de redenering van Palmström in het beroemde gedicht van Christian Morgenstern en denkt dat „nicht sein kann, was nicht sein darf”.

Omdat Palmström niet door een auto overreden mocht worden, is hij niet door een auto overreden. Omdat het terrein niet bejaagd mag worden, wordt het niet bejaagd. Omdat normoverschrijdingen in het Nederlands publiek bestuur verboden zijn, zijn er geen normoverschrijdingen in het Nederlands publiek bestuur.

We praten te weinig over integriteit, schreef het Netwerk Goed Besturen eerder dit jaar in een ‘Brandbrief Integriteit’. We bemoeien ons niet structureel met doorgeslagen technische rationaliteit, om maar wat te noemen, of met lobbyisme. Het Netwerk waarschuwde dat zo het vertrouwen in de overheid en de democratie wordt ondermijnd.

Ik ben nu onherroepelijk verdwaald. Thuis ligt op mijn werktafel een artikel over de lobby van de digitale paspoortenindustrie dat ik wil lezen. En ik vind mezelf een zeikerd omdat ik zo zanik over de druk van de industrie om gezondheidspassen in te voeren. En anderen vinden mij ook een zeikerd omdat ik zo zanik over de druk van de industrie om gezondheidspassen in te voeren. Is het niet beter om te doen alsof alles wat niet mag ook daadwerkelijk niet gebeurt? Nee, besluit ik, dat is niet beter.

Als ik bemodderd en vermoeid de weg naar huis in sla, zie ik op de kerktoren dat dit uitstapje twee uur langer heeft geduurd dan voorzien. Maar goed, het is fijn om even buiten te zijn geweest en de gedachten te hebben opgefrist.

Maxim Februari is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl