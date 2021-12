Hans Croiset: ‘De uitzichtloze wereld van ‘Eindspel’ doet me erg denken aan deze tijd’

Tijdens de eerste lockdown in 2020 ging er vlak voor de première een streep door Het oog van de storm. De voorstelling is onlangs alsnog in première gegaan, maar ligt sinds de avondlockdown weer stil. Hans Croiset (86) neemt nu dagelijks thuis zijn tekst door.

Hoe gaat het nu met je?

„Toen ik vorige week die laatste voorstelling speelde, voelde ik me niet anders, tijdens het spelen kun je geen andere gevoelens toelaten. Pas na afloop werd het voelbaar. De vorige keer duurde het anderhalf jaar voordat we weer konden spelen. Iedereen voelt dat het nodig is voor de bestrijding van dat virus, maar het blijft lastig.”

Wat gaat er wel goed, wat niet?

„Er sluipt geen somberte in me. Ik denk geen moment: waar doe ik het nog voor? Dat heb ik eerder ook nooit gedaan. Ik blijf dagelijks met mijn rol bezig. Als je dat niet onderhoudt, kom je voor problemen te staan wanneer je straks weer mag. Ook het clubje waarmee we spelen blijft optimistisch. We hebben dagelijks contact via de app, en over een week komen we weer samen om het stuk door te nemen.”

Het oog van de storm is de laatste nieuwe productie waarin je zal spelen. Wat doet dat met je?

„Het maakt me niet melancholieker. Ik speel volgend jaar in juni nog in de reprisetournee van Eindspel bij Theater Rotterdam, daarmee heb ik voor een 86-jarige genoeg om in de toekomst te kijken. Die voorstelling hebben we precies twee jaar geleden voor het laatst gespeeld, ook in december, maar het is geen dag uit mijn gedachten geweest.

„Dat is het bijzondere aan mijn vak: het leeft door in jezelf. Zelfs werk van een hele tijd geleden blijft in mijn hoofd rondspoken. Ik denk geregeld nog na over rollen die ik vijftig jaar geleden speelde of regies die ik destijds deed. Ik zit zo weer in Een bruid in de morgen in 1955. Als toneel je buiten het spelen van de voorstellingen om niet bezighoudt, denk ik dat je verkeerd bezig bent.”

Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat 2022 een beter jaar wordt dan 2021?

„Het gemakkelijke antwoord is dat we weerbaarder met het toneelvak om kunnen gaan en er hopelijk wijzer van zijn geworden. 2021 is een heel rommelig jaar geweest, dat veel onmogelijk heeft gemaakt. Die uitzichtloze wereld waarin we in Eindspel gedoken zijn, doet me erg denken aan deze tijd. Dat gevoel heb ik ook met Het oog van de storm. Daarin speel ik een man die zweeft tussen leven en dood. Zonder dat je dat bewust doet of dat het heel concrete raakvlakken heeft, ben je je met dat soort rollen voortdurend aan het verhouden tot de tijd waarin je leeft.”