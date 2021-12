Haagse kunstinstelling West behoudt subsidie en wordt Kunstforum

Vorig jaar was West een van de vijf instellingen die door de overheid werden beschouwd als „voor het nationale cultuurlandschap essentieel”, maar toch de landelijke subsidie – de Basisinfrastructuur (BIS) – kwijtraakte. Het geld dat de kunstinstelling, die in de oude Amerikaanse ambassade van Den Haag zit, voorheen wel had ontvangen, ging toen naar de De Vleeshal in Middelburg. De BIS voor 2021 – 2024 richtte zich sowieso meer op initiatieven buiten de Randstad, waardoor sommige instellingen ondanks positieve beoordeling toch uit de regeling vielen.

In 2021 kreeg West met de toekomstplannen voor een Kunstforum in de voormalige Amerikaanse ambassade nog wel gemeentelijke subsidie, maar het was onzeker wat de toekomst voor West in petto had. „Het is heel heftig als je er eerst in zat en nu weer uit moet”, zei Marie-José Sondeijker, directeur van West, in NRC.

Nadat het Scapino Ballet – ook een van de vijf slachtoffers in 2020, maar dat binnen de kortste keren politiek en publiek wist te mobiliseren – alsnog in de BIS werd opgenomen, is nu ook West sinds vorige week alsnog ontvanger van de BIS.

Bezwaarprocedure

Na de bekendmaking van het besluit dat er geen geld vanuit het Rijk naar West zou gaan, was West namelijk een bezwaarprocedure aangegaan. De Haagse kunstinstelling krijgt nu alsnog voor de periode 2021-2024 een projectsubsidie van €1.300.000.

Het betekent een transformatie voor West. De kunstorganisatie krijgt een nieuwe naam – Kunstforum – en zal de plek waar ze zitten ook beter ontsluiten voor de lokale bevolking. De toekomst van het gebouw aan Lange Voorhout is nog onzeker. In ieder geval zal het zolang onduidelijk is wat er met de oude Amerikaanse ambassade gebeurt Kunstforum erin huizen en zal de instelling zich met verschillende activiteiten richten op internationale hedendaagse kunst. „Binnen de lokale context zal Kunstforum zich positioneren als de nieuwe Haagse middenkaderinstelling. Hiermee geeft ze invulling aan een specifieke behoefte vanuit de stad. Door actuele kunst aan het Museumkwartier toe te voegen, wil Kunstforum een meerwaarde creëren voor alle betrokken partijen: voor de instellingen in het Museumkwartier, voor de stad en haar bezoekers, en met name voor de bewoners”, aldus de aankondiging door Kunstforum.