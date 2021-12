Grijp Winterspelen aan om aandacht te vragen voor lot Oeigoeren

De Amerikaanse president Biden heeft maandag aangekondigd waar hij al een tijdje mee dreigde: een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen in Beijing. Amerikaanse sporters zullen in februari gewoon naar China afreizen, maar er zullen geen overheidsvertegenwoordigers uit Washington plaatsnemen op de tribune.

„In het licht van de flagrante mensenrechtenschendingen in Xinjiang kunnen we eenvoudigweg niet doen alsof deze Spelen de normale gang van zaken zijn”, verklaarde Bidens woordvoerder. Zij doelde op het lot van de Oeigoerse minderheid in die regio. China had al gedreigd met „tegenmaatregelen” indien de VS deze stap inderdaad zouden zetten.

Dat werpt de vraag op of een diplomatieke boycot zinvol is. Het werpt ook de vraag op wat Nederland moet doen.

De Amerikaanse regering wil een statement maken over Xinjiang, waar volgens schattingen zeker een miljoen Oeigoeren wordt vastgehouden in ‘heropvoedingskampen’. Zij worden daar met harde hand gedwongen de Han-Chinese waarden en levensstijl over te nemen. Beijing houdt vol dat het de Oeigoeren zo helpt het moderne leven te omarmen.

De berichten die echter over de kampen naar buiten komen, wijzen op wijdverspreide, ernstige misdaden door de kampbewaarders. Gevluchte Oeigoeren vertellen over systematische verkrachting, gedwongen sterilisaties en geheime martelkamers. De Tweede Kamer besloot eerder dit jaar om, in navolging van de Amerikaanse regering, de misstanden in Xinjiang als genocide te bestempelen.

Daarnaast zit de vrije wereld in zijn maag met de Chinese ontmanteling van de democratie in Hongkong, waar met de invoering van een strikte veiligheidswet elk commentaar op het bewind in Beijing onmogelijk is gemaakt.

In beide kwesties voelt het Westen zich machteloos. Het internationaal recht is niet toereikend voor de misdaden in Xinjiang, economische sancties zijn een recept voor tegensancties en militair ingrijpen overweegt niemand. China is eenvoudigweg te machtig.

Welk effect kan er dan van een diplomatieke boycot van de Winterspelen worden verwacht? Sporters zullen het hun regering wellicht niet in dank afnemen als het land waarvoor zij uitkomen, niet naar hen komt kijken. En China zal echt niet van schrik de Oeigoeren met rust laten. Daarbij komt dat Chinese dreigementen over tegenmaatregelen serieus te nemen zijn; toen Australië vorig jaar opriep tot een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus, werd het prompt beantwoord met economische sancties.

Schitteren door afwezigheid duurt bovendien nooit lang. Nadat is vastgesteld dat je er niet bent, gaat het feest gewoon door zonder jou. Zo zal het vermoedelijk ook in Beijing gaan. Nadat bij de openingsceremonie zal opvallen dat bepaalde wereldleiders ontbreken, gaat de aandacht gewoon uit naar de medaillespiegel.

Hoewel een diplomatieke boycot dus vooral een symbolische stap is, en bovendien niet zonder risico’s, is die bij gebrek aan andere opties ook voor Nederland het overwegen waard. Het effect zal mede afhankelijk zijn van het aantal landen dat zich aansluit.

Het Nederlandse parlement kan moeilijk om de kwestie heen. Kun je de systematische aanslag op een bevolkingsgroep op het ene moment genocide noemen en een paar maanden later een hoge afvaardiging naar datzelfde land sturen? Het moment nadert om daarover een positie te bepalen.