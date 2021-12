Gasboringen bedreigen erfgoedstatus Waddenzee

De erfgoedstatus van het Nederlandse deel van de Waddenzee wordt bedreigd door onder meer gaswinning. De Nederlandse Unesco-commissie heeft het demissionair kabinet een ultimatum gesteld. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van demissionair minister Carola Schouten (Landbouw en Natuur, ChristenUnie). De VN-organisatie is zeer kritisch op de natuurimpact van twee voorgenomen projecten bij het Nederlandse Waddenzeegebied.

Het kabinet moet uiterlijk 15 januari met „gedetailleerde informatie” komen . Niet alleen over de gaswinning, maar ook over graaf-en baggerwerk voor een windpark. Unesco merkte eind november in een brief op dat het in mei al duidelijkheid had gevraagd over deze projecten. Het kabinet zou daar vooralsnog niet op hebben gereageerd. Het moet nu ingaan op potentiële, directe en indirecte impact van de projecten op de natuur.

Nederlandse natuurorganisaties hebben de Unesco-commissie gewezen op het voornemen van de regering om voor de periode 2023-2027 vergunningen voor gaswinning af te geven. Schouten schrijft dat „de zienswijze” van Unesco „wordt betrokken bij de definitieve besluitvorming”. Die komt in maart, zo verwacht de natuurminister.

Werelderfgoed

De Waddenzee wordt sinds juni 2009 aangemerkt als een Werelderfgoedgebied, dat zich over drie landen uitstrekt: Denemarken, Duitsland en Nederland. Boringen zijn in het beschermde gebied niet toegestaan. Wanneer overheden activiteiten net erbuiten willen ontplooien, moeten ze aantonen dat het erfgoed niet wordt aangetast.

In september publiceerde de Nederlandse erfgoedcommissie een „oproep aan de politiek” om het ontwerpbesluit voor gaswinning bij Ternaard „in te trekken”. Unesco stelt dat de Nederlandse overheid „met opzet” juridische grenzen opzoekt, wat vaak indruist „tegen de geest van het [Unesco]verdrag”, dat ook een Nederlandse handtekening draagt. Dat maakt dichtbij en onder beschermd gebied boren „moreel onacceptabel”, aldus de Nederlandse commissie.