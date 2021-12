Gambia kiest president voor het laatst per knikker

Het belangrijkste voorwerp op verkiezingsdag in Gambia is een kleine, doorzichtige knikker. Iedere Gambiaan die zich afgelopen zaterdag met stempas en paspoort meldde op een stembureau in het West-Afrikaanse staatje kreeg zo’n glazen balletje in de hand gedrukt. Deze kon de kiezer vervolgens in de melkbus van zijn partij gooien: bijvoorbeeld de zwarte van de National People’s Party (NPP) met een grote foto van de zittende president Adama Barrow, de felgele van oppositiekandidaat Ousainou Darboe of de paarse met de beeltenis van Mama Kandeh van de centrum-linkse partij GDC.

Het geluid van het ketsen van één balletje op de andere knikkers in de bus is voor de stembureaumedewerkers het bewijs dat er niet dubbel gestemd wordt. Achteraf worden alle knikkers op een soort schaakborden met deukjes – opdat de knikkers niet wegrollen – gelegd en geteld.

Zo analoog als dit systeem is, zo digitaal is de manier waarop kiezers de uitslagen tot zich nemen: de resultaten werden dit jaar voor het eerst live bijgehouden in de Marble App, een door een ngo gebouwde applicatie die transparantie moet bevorderen.

Niet meer meeschrijven

„Bij de vorige verkiezingen zat ik voor de tv om de uitslagen mee te schrijven. Nu kon ik alle uitslagen direct bijhouden in de app, keurig verdeeld over kiesdistricten”, vertelt de 24-jarige moleculair bioloog Sainabou Laye Ndure via Twitter.

Gambia is het enige land ter wereld dat met knikkers stemt. Het systeem is in de jaren zestig ingevoerd vanwege de laaggeletterdheid in het land: in 2015 kon nog geen 51 procent van alle volwassen Gambianen lezen en schrijven en het knikkersysteem moet voorkomen dat de helft van de kiezers niet komt opdagen omdat ze de stembiljetten niet begrijpen.

Ndure: „Je moet onthouden dat dit land niet wordt gedomineerd door hoogopgeleide mensen en dit systeem vereist geen speciale expertise of een minimaal opleidingsniveau.”

Ndure is dan ook voorstander: „Ik zeg niet dat we in de toekomst nooit een meer geavanceerde methode zouden kunnen gebruiken, maar op dit moment werkt dit voor ons, dus waarom zou je het veranderen?” Ook andere Gambianen zijn tevreden met het systeem, dat gezien wordt als veilig en transparant. Toch was afgelopen zaterdag waarschijnlijk de laatste keer dat zij met knikkers hun politieke keuze duidelijk maakten.

Ik ben ervan overtuigd dat het vrije en eerlijke verkiezingen waren Sainabou Laye Ndure Gambiaanse kiezer

Het parlement heeft namelijk besloten de knikkers in te ruilen voor stembiljetten. Dit heeft vooral praktische redenen: omdat er sinds het vertrek van dictator Yahya Jammeh in 2017 steeds meer partijen meedoen aan de verkiezingen, wordt het volgens de kiescommissie IEC onmogelijk het systeem in stand te houden. „Het zou een nachtmerrie zijn om tientallen bussen naar ieder stembureau te moeten brengen. En waar zouden we ze na de verkiezingen moeten bewaren?”, zei IEC-baas Alieu Momar Njai daarover eerder tegen de Duitse televisiezender Deutsche Welle. Hij denkt dat de Gambianen prima kunnen leren stemmen met biljetten. „We zijn niet het domste land ter wereld waarin mensen niet in staat zijn stembiljetten te gebruiken.”

De voorbereidingen op de transitie kunnen beginnen, want de laatste knikkers van de afgelopen verkiezingen zijn geteld. Zondagavond meldde de kiescommissie dat zittend president Adama Barrow met 53 procent van de stemmen heeft gewonnen. Hij was niet Sainabou Laye Ndures keuze, maar ze legt zich neer bij de uitslag. „Ik ben ervan overtuigd dat het vrije en eerlijke verkiezingen waren.”

