Fremdkörper

Burgemeesters. Als ambtenaar heb ik er best veel mogen dienen. Ook tijdelijke. Politieke kleur speelt bij hun benoeming geen rol. Een van die waarnemers, een ex-leraar Duits, was lid van de SGP. En dat was ‘zintuiglijk waarneembaar’. Koolzwarte outfit dus. De gemeente was ‘nogal rood’. Kort na zijn komst maakte hij tussen de middag een ommetje. Zodra hij terug was, zei hij: „Loop ik net een man voorbij… Weet je wat die me nariep?” Ik moest het antwoord schuldig blijven. „‘Gecondoleerd!’ Snap jíj dat nou?”

