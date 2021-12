Elektrisch rijden wordt aantrekkelijker, maar ‘subsidie blijft hard nodig’

Het aanbod van betaalbare elektrische auto’s neemt toe en parallel daaraan groeit de interesse van Nederlandse autogebruikers in elektrisch rijden. Dat schrijft de ANWB dinsdag. Om een echte omslag teweeg te brengen, zegt de bond, blijft niettemin de aanschafsubsidie voor nieuwe en tweedehands elektrische modellen nodig.

Nederland telde vorig jaar zo’n 145.000 particuliere elektrische auto’s, in 2021 groeide dat naar 216.000. Ter vergelijking: er zijn ruim acht miljoen personenauto’s die op benzine of diesel rijden.

Meer dan ooit wordt de omslag van fossiel naar elektrisch aangemoedigd. De ANWB ziet in zijn vijfde consumentenonderzoek over elektrisch rijden dan ook dat het milieu een belangrijke reden is voor mensen om een elektrische auto aan te schaffen. Toch blijft de hoge aanschafprijs voor elektrische modellen de grootste barrière. Elektrische auto’s zijn vrijwel alleen nog maar nieuw te koop, terwijl 55 procent van de Nederlandse automobilisten occasion rijdt.

Subsidie

De ANWB schreef eerder dat een elektrische Opel Corsa „ongeveer 7.500 euro duurder” is dan een Opel Corsa op benzine. Maar de totale gebruikskosten van een gemiddelde elektrische auto zijn „inmiddels lager” dan die van een benzineauto, stelt de wielrijdersbond.

De aanschafsubsidie voor nieuwe en tweedehands modellen biedt enig soelaas. De ANWB pleit dan ook voor het beschikbaar houden van de subsidie voor particulieren die een elektrische auto willen kopen of leasen. Wie een nieuw model aanschaft, komt in aanmerking voor een subsidie van 3.350 euro. Voor een gebruikt model is dat 2.000 euro.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een elektrische auto het aantrekkelijkst is voor mensen met een eigen oprit of parkeerplek. Thuis opladen is goedkoper, al helemaal als het huishouden over eigen zonnepanelen beschikt.

Zoeken naar (snel)laadpunten gaat steeds makkelijker. Het aantal openbare laadpunten groeide in een jaar tijd van 58.000 naar tachtigduizend. De ANWB telt verder 614 snellaadlocaties: een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. De groei zorgt ervoor dat Nederland de meeste laadpalen per honderd vierkante kilometer heeft in Europa. Toch waarschuwt de bond voor „druk op de laadinfrastructuur”: het aantal elektrische auto’s groeit „veel harder” dan het aantal laadpunten.