Digitaal kunstwerk verkocht voor recordbedrag van ruim 81 miljoen euro

Het duurste digitale kunstwerk ooit, en mogelijk ook het duurste kunstwerk van een levende kunstenaar. The Merge een zogenoemde NFT, een non-fungible token, van de anonieme kunstenaar (of het kunstenaarscollectief) Pak is zaterdag verkocht voor 91,8 miljoen dollar, ruim 81 miljoen euro. Dat meldt Nifty Gateway, het NFT platform dat het kunstwerk te koop aanbood.

The Merge is gekocht door ruim 28.000 verzamelaars/investeerders. Met elkaar kochten zij vanaf afgelopen donderdag tot en met zaterdag in totaal 266.445 massa-eenheden van deze open editie. Elke eenheid van het kunstwerk bestaat uit een cryptografische code, een unieke en niet-vervangbare cijferreeks die bestaat uit een digitaal bestand en een ‘smart contract’ dat dient als eigendomsbewijs van het werk.

Verzamelaars die al Pak NFT’s bezaten konden donderdag vroeg met korting eenheden kopen, à 299 dollar per stuk. Voor anderen begon de prijs bij 575 dollar per eenheid. Elke zes uur steeg de prijs met 25 dollar, en er was een bonus voor degenen die in bulk kochten. Voor elke tien eenheden één gratis eenheid. Wie er duizend kocht kreeg er driehonderd cadeau.

Nifty Gateways verkocht The Merge bijna als een computerspel met de leus „a bold new take on open editions”, een gewaagde nieuwe kijk op open edities. Tijdens de verkoop werd een scorebord bijgehouden met (geanonimiseerd) de top honderd van de grootste kopers, waarbij de top vijf een speciale ‘stijlklasse’ kreeg.

Doorverkopen

Het spel gaat door op de secundaire markt. Als een verzamelaar The Merge-NFT’s van andere verzamelaars koopt, neemt de geaccumuleerde massa van de NFT van de koper toe terwijl de NFT van de verkoper wordt vernietigd. Hoe meer secundaire verkopen, hoe schaarser de massa.

Lees ook: ‘NFT’s zijn een digitale revolutie in de kunstwereld’

Het record voor het duurste digitale kunstwerk stond sinds maart op naam van de Amerikaanse cryptokunstenaar Beeple (Mike Winkelmann). Hij verkocht toen via veilinghuis Christie’s de NFT Everydays: The First 5.000 Days voor een bedrag van omgerekend 58 miljoen euro. De Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons staat in de recordboeken als de duurste levende kunstenaar. Rabbit, een sculptuur uit 1986, werd in 2019 geveild voor 91 miljoen dollar. Dat ging om een sculptuur uit een oplage van drie. The Merge bestaat vooralsnog dus uit 266.445 massa-eenheden.