De Venezolanen op matrassen in Cali krijgen legale status

Op een modderig grasveld peutert een baby, zittend op een oude matras, in een bakje eten. Omstanders letten nauwelijks op het kind. Zij hebben vooral aandacht voor de voorzitter van de religieuze organisatie Fundación Jesús Pescador de Hombres, die – omringd door jongeren, vrouwen en mannen – eten uitdeelt. Ze gluren in de tas met etensbakjes. „Mag ik een extra portie?”, vraagt een hoogzwangere vrouw. „Ik ben rond de jaarwisseling uitgerekend.”

Een stuk of dertig Venezolaanse vluchtelingen bivakkeren al een paar weken in de buitenlucht in de berm bij het busstation van de Colombiaanse stad Cali. Daar liggen matrassen en stukken zeil tegen de regen. Doordat de grenzen vanwege de pandemie lange tijd dicht waren, zijn veel Venezolanen via sluiproutes Colombia binnengekomen.

„Ik kon niet meer goed voor mijn vijf jaar oude dochter zorgen, omdat ik door de pandemie en de crisis nauwelijks meer inkomsten had in Venezuela”, zegt Alfonso Osorio (32), afkomstig uit de Venezolaanse stad Valencia, terwijl hij een hap spaghetti neemt. „Ik hoop dat ik hier werk vind en geld naar huis kan sturen.”

Osorio is mager en loopt op krukken. Na de grensovergang moest hij nog een stuk liften en zelfs per kano een deel van de rivier de Cauca overtrekken. Kleding en eten kreeg hij onderweg van een Colombiaans gezin dat hem onderdak aanbood. „Colombianen zijn gastvrij, ik voel me hier welkom. Ik koos voor Cali omdat hier minder Venezolanen zijn dan bijvoorbeeld in Bogotá. Hier liggen hopelijk nog kansen voor ons.”

Meeste Venezolanen naar Colombia

Sinds 2015 zijn meer dan vijf miljoen Venezolanen weggetrokken vanwege de even slepende als ingrijpende politieke en economische crisis in hun land onder president Nicolás Maduro. Ze zijn voornamelijk in omringende landen opgevangen. Buurland Colombia ving de meeste vluchtelingen op: bijna twee miljoen.

De crisis in Venezuela sleept nu al jaren voort en lijkt uitzichtloos. Tijdens de coronacrisis zijn de problemen alleen maar groter geworden, ook in de rest van Zuid-Amerika. Daarom neemt de bereidwilligheid af om Venezolanen op te vangen in de regio. Landen als Ecuador en Peru sluiten grenzen juist voor Venezolanen.

Twee jongens die recentelijk Venezuela zijn ontvlucht leven op straat zonder documenten. Toch hopen ze in aanmerking te komen voor de tienjarige vluchtelingenstatus van de Colombiaanse overheid. Foto Damien Fellous

De regering van Colombia, onder leiding van president Iván Duque, pakt het heel anders aan. Duque lanceerde eerder dit jaar een radicaal plan om een miljoen Venezolanen te legaliseren. Voor een periode van tien jaar krijgen ze een speciale, beschermde status, waardoor ze makkelijker een bestaan kunnen opbouwen.

Lees ook: Colombiaanse verblijfsstatus voor Venezolaanse vluchtelingen is gedurfde humanitaire geste

Dit beleid geeft ongedocumenteerde Venezolanen een legale status. Ook voor een kleine groep al gelegaliseerde Venezolanen is de maatregel gunstig, omdat ze hun papieren niet meer jaarlijks hoeven te vernieuwen. In 2022 worden er op deze manier nog eens 800.000 Venezolanen in Colombia gelegaliseerd. De situatie voor 1,7 miljoen Venezolanen in Colombia wordt zo in één keer sterk verbeterd.

„We hebben bijna een miljoen migranten in ons land, van wie we de namen niet kennen; we hebben geen idee wie het zijn”, aldus Duque tijdens de bekendmaking van zijn plannen afgelopen maart. „Daardoor kunnen we geen duidelijk sociaal beleid bepalen noch een goed en effectief gezondheidsbeleid.”

Internationale mensenrechtenorganisaties prijzen Colombia voor de massale legalisatie en noemen het land een voorbeeld voor andere landen met veel vluchtelingen. Vorige maand kenden het Internationaal Monetair Fonds en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) Colombia een lening van in totaal 800 miljoen dollar (709 miljoen euro) toe voor de uitvoering van het vernieuwende migratiebeleid.

Bankrekening

Bij de berm is inmiddels al het eten uitgedeeld door de religieuze organisatie. Lucinda Gomes, een jonge vrouw met een gehavend gezicht, haalt het etensbakje uit de handjes van haar baby. „Ik heb geen documenten en ben nu illegaal hier. Maar er is ons beloofd dat ook wij in aanmerking kunnen komen voor de legalisatie”, zegt ze hoopvol. „We kunnen dan meedraaien in deze maatschappij, werken en een bankrekening openen.”

In Ecuador, waar ze in eerste instantie naartoe vluchtte, voelde ze zich niet welkom. „Er is veel xenofobie daar, ze houden daar niet van ons Venezolanen. Voor een gratis coronavaccinatie kwamen we als Venezolaanse vluchtelingen niet in aanmerking. We konden ons alleen particulier laten vaccineren voor omgerekend meer dan 300 dollar.” In Colombia heeft Gomes inmiddels haar eerste prik gekregen. „Ik hoop vooral voor mijn baby dat we zo snel mogelijk onderdak vinden”, zegt ze bezorgd.

De Venezolaanse Mirella Lacios (50) woont al vijf jaar in Colombia en werkt in een schoonheidssalon in Cali. Ze hoopt met een legale status straks voor zichzelf te beginnen en haar diploma's geldig te laten verklaren. Foto Damien Fellous

De maatregelen hebben grote gevolgen voor zowel de nieuwelingen die rondzwerven in Cali als de Venezolanen die hier al langer wonen. Zoals voor nagelstyliste en kapster Mirella Lacios (50), die in een schoonheidssalon in het centrum van de stad trots haar oproep van de gemeente Cali laat zien. Begin december kan ze haar speciale verblijfsvergunning ophalen. Al vijf jaar woont ze in Colombia en met moeite lukte het haar om een redelijk bestaan op te bouwen. Ondanks de zware concurrentie van de vele schoonheidssalons in het bruisende Cali heeft ze werk. „Ik mag hier werken met mijn vergunning, maar er zijn restricties en ik moet mijn documenten steeds vernieuwen”, zegt Lacios, terwijl ze de haren van een klant voorzichtig kamt. „Nu kan ik een legale status voor tien jaar krijgen en kan ik misschien wel een kleine lening aanvragen. Wie weet kan ik voor mezelf beginnen”, zegt ze uitgelaten.

Lacios wil ook uitzoeken of ze met haar diploma als tandartsassistente – het werk dat ze in Venezuela deed – in Colombia kan werken. „Dat zou ook mogelijk worden door de nieuwe regels. Het voelt alsof we nu pas aan ons leven hier kunnen beginnen. Ik voel me niet meer te gast, maar een echte inwoner.”

We kunnen straks meedraaien in deze maatschappij, werken en een bankrekening openen Lucinda Gomes Venezolaanse in Colombia

De strategie van Duque is zeker niet zuiver humanitair. Sinds de uitbraak van de pandemie werd snel duidelijk dat de vluchtelingenstroom alleen maar zou toenemen. Dit bemoeilijkte het bestrijden van besmettingen; de grote groep Venezolanen viel buiten de omvangrijke vaccinatieprogramma’s van de overheid, met een lagere vaccinatiegraad tot gevolg. „Ze zijn hier al jaren met meer dan een miljoen, het is nu aan ons om ze ook echt mee te laten draaien in de maatschappij”, zegt secretaris Diego Padilla van de afdeling migratie van Cali. „Willen we de pandemie goed bestrijden, dan moeten we deze groep in kaart brengen en ze de kans geven zich te laten vaccineren.”

Volgens officiële statistieken van de gemeente zouden er in Cali – met 2,4 miljoen inwoners na hoofdstad Bogotá de tweede stad van Colombia – rond de dertigduizend Venezolanen zijn. Dat aantal neemt Padilla met een korrel zout. „We hebben geen zicht op het exacte aantal Venezolanen in onze stad. Heel veel mensen leven in de illegaliteit en zonder vaste verblijfplaats.”

Bondgenoot van Trump

Duque, die zich een hechte bondgenoot van de Amerikaanse ex-president Donald Trump noemt en zei te hopen op diens herverkiezing, zou met de maatregel ook goede sier willen maken bij Trumps opvolger Joe Biden. Ook voor Biden is het autoritaire regime van president Maduro die het olierijke Venezuela sinds 2013 in de greep houdt, een doorn in het oog. Officieel steunen de VS en andere Europese landen nog altijd oppositieleider Juan Guaidó, die zich in 2019 uitriep tot interim-president. Maar Guaidó bleek niet in staat aan de macht van president Maduro te tornen.

Door de voor Maduro’s regime gevluchte Venezolanen te steunen met soepele legalisatiemogelijkheden, wil president Duque de VS zich bewijzen als trouwe bondgenoot, zegt politicoloog en econoom Paulo Rodrigues van de Universiteit van Cali in een videogesprek. „Duque moest wel iets permanents regelen voor de miljoenen Venezolanen.” Volgens hem heeft de nieuwe regeling ook economische redenen. Om Colombia er na de pandemie en de economische crisis weer bovenop te krijgen, zijn Venezolaanse arbeiders hard nodig. „De groei zit in de landbouw, maar voor dat werk zijn steeds minder Colombianen te vinden. In de koffievelden en bij grote landbouwbedrijven zie je steeds vaker Venezolanen die het loeizware oogstwerk doen”, zegt hij.

Twijfels en bezorgdheid

Bij Colombianen roept de massale legalisatie van Venezolanen evenwel ook twijfels en bezorgdheid op. Zeker nu het land in een crisis zit, en de druk op de gezondheidszorg groter is geworden.

In een autowasstraat in het centrum van Cali staat keiharde salsamuziek aan. Een stuk of vijf Venezolaanse jongens poetsen in een rap tempo de auto’s terwijl anderen de stoelen stofzuigen. Ondernemer Bernardo Sovera heeft zojuist zijn auto afgeleverd en observeert de hardwerkende jongens vanaf een afstandje. „Moet de prioriteit van president Duque niet bij ons Colombianen liggen?’’, vraagt hij zich hardop af. „Heel veel mensen zijn in armoede beland. Dat lijkt me belangrijker dan een paar miljoen Venezolanen te legaliseren.”

Een autowasstraat in Cali waar overwegend Venezolanen werken. Foto Damien Fellous

In de wasstraat werken de Venezolaanse arbeiders ver onder het salaris dat hun Colombiaanse collega’s verdienen. Een van hen wrijft met een doek over de donkerblauwe motorkap van Sovera’s auto, tot die begint te glanzen. „Ik weet dat ik eraan meedoe door mijn auto hier te laten wassen. Maar deze jongens werken hard en zijn goed in hun werk”, zegt hij.

Lees ook: Venezolanen hopen op hulp van de brug

Er was een tijd dat het juist de Colombianen waren die hulp in Venezuela zochten. Tijdens de ruim vijftigjarige burgeroorlog in Colombia (1964-2016), tussen de FARC en de regering plus paramilitairen, raakten miljoenen Colombianen ontheemd. „Ik groeide op in Caracas, met naast ons een Colombiaans vluchtelingengezin uit Bogotá”, zegt Ramon Sánchez (21), die zich naar eigen zeggen zo aan Colombia heeft aangepast, dat hij zijn Venezolaanse tongval zelfs is kwijtgeraakt.

Met een slang spuit hij een witte Toyota schoon. „We zijn niet alleen buren, maar ook broeders”, zegt hij, doelend op de historische band tussen beide landen. Tussen 1819 en 1830 vormden Colombia, Venezuela, Ecuador en een deel van Panama onder leiding van vrijheidsstrijder Simon Bolivar het land Gran Colombia (Groot-Colombia).

In de berm bij het busstation struint ’s middags een stagiair rond die voor de gemeente onderzoek doet naar de opvang van Venezolanen. „Vraag maar aan de burgemeester hoe lang we hier nog moeten blijven”, roept Lucinda Gomes vanaf haar matras spottend naar de studente. „Registreren en vaccineren klinkt allemaal mooi, maar onderdak zou nog beter zijn”, zegt ze. Ze tilt haar baby van het matras en legt haar aan de borst.

In het straatleven van Cali proberen Venezolaanse ondernemers hun brood te verdienen, zoals deze eigenaar met zijn hamburgerstand in het centrum van de stad. Foto Damien Fellous