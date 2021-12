De komst van een Holocaust-monument in Londen is omstreden

Ed Balls zwaait met zijn armen en wijst. Daar helemaal aan het uiteinde van het park komt het bronzen monument. En daar begint de helling waar het bezoekerscentrum onder de grond komt. Britse parlementariërs hebben vanuit Westminster, het statige parlement, zicht op deze plek, en dat is belangrijk, zegt Balls: „Als ze uit het raam kijken, worden ze iedere dag herinnerd aan het feit dat ze een keuze hebben. Ze kunnen kiezen: burgers en hun rechten verdedigen of die onderdrukken.”

Nu liggen er alleen herfstbladeren op het gazon van de Victoria Tower Gardens, het bescheiden park pal naast Westminster. Verderop schijnt vanonder de Lambeth Bridge paars licht over de Theems. Maar straks komt hier het nieuwe Holocaust-monument, laten Ed Balls en Eric Pickles aan een groepje Europese journalisten zien. Balls is oud-Lagerhuislid van Labour, Pickles van de Conservatieve Partij en samen zitten ze de Holocaust Memorial Foundation voor, de stichting die de aanleg van de gedenkplek coördineert.

Het ontwerp voor het Londense Holocaust-monument bestaat uit 23 bronzen, vin-achtige structuren, waarvan de ruimtes ertussenin symbool staan voor de 22 landen waarin Joden zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Verenigd Koninkrijk zelf zit daar niet bij. Beeld UK Holocaust Memorial

Alleen is de komst van dat monument omstreden, en zeker ook de prominente locatie ervan. Lang niet iedereen vindt het voor de hand liggen dat het Verenigd Koninkrijk zo’n gedenkplek krijgt voor de gewelddadigheden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Idee uit 2013

Het was David Cameron die in zijn jaren als premier op het idee kwam, vertelt Eric Pickles, al in 2013: „Hij bezocht Angela Merkel in Berlijn en ging daarna met zijn kinderen naar het Holocaust-monument. Zijn dochter vroeg, pap, waarom hebben we zoiets niet in Londen? Daar had hij geen goed antwoord op.” In 2016 stelde Cameron het plan officieel voor en in 2017 werd de winnaar van de ontwerpwedstrijd bekend, maar sindsdien kwamen allerlei groepen in opstand tegen het plan. De lokale overheid, de Westminster City Council, maakte bezwaar, net als omwonenden en Joodse deskundigen.

Het ontwerp bestaat uit 23 bronzen, vin-achtige structuren, waarvan de ruimtes ertussenin symbool staan voor de 22 landen waarin Joden zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Verenigd Koninkrijk zelf zit daar niet bij – reden voor critici om te waarschuwen voor een „triomfantelijk narratief” van het monument en vooral van het bezoekerscentrum dat erbij komt. Een groep van zo’n veertig Britse Holocaust-deskundigen waarschuwde in een brief dat het gevaar is dat het VK als „de ultieme redder van de Joden” wordt neergezet.

‘Gebalanceerd verhaal’

Eric Pickles reageert scherp op die kritiek en benadrukt dat het bezoekerscentrum ook oog voor de fouten van het VK zal hebben: „Kijk naar het Kindertransport. Ja, we ontvingen de kinderen, maar hun ouders niet, die bleven achter.” In 1938 en 1939 ontving het Verenigd Koninkrijk bootladingen Joodse kinderen uit Duitsland, Oostenrijk en Polen. „En we wisten toch van de kampen, van de massamoorden, waarom hebben we niet eerder iets gedaan? Wij willen een gebalanceerd verhaal brengen.” Volgens hem zouden ook de fascistische sympathieën die de voormalige koning Edward VIII in die tijd had, geen taboe zijn.

Onder de grond is in het Holocaust-monument ruimte voor een bezoekerscentrum. beeld UK Holocaust Memorial and Learning Centre

Deze gedenkplek moet ook als tegenwicht gelden, zegt Pickles, voor landen waar de afgelopen jaren de werkelijkheid rond de Holocaust geweld wordt aangedaan. Zelf wil hij geen specifieke landen noemen, maar „we weten dat landen proberen de geschiedenis te vervormen, de aantallen slachtoffers naar beneden bij te stellen, dat soort dingen”. Bijvoorbeeld in Polen en Hongarije proberen politiek leiders de rol van hun eigen land te verdraaien.

De lokale overheid in Londen, de Westminster City Council, keek vooral naar de toch al schaarse groene publieke ruimte in de buurt en vond dat een monument te veel ruimte zou innemen in de Victoria Tower Gardens. Een gedenkplek was natuurlijk een goed idee, maar niet hier, was hun conclusie. Ze wees de bouw af in 2019. Maar de landelijke regering zette door en na een publiek onderzoek waarin alle partijen werden gehoord, werd afgelopen zomer alsnog toestemming voor de bouw gegeven.

Alleen een hoge rechter besloot vorige maand dat een groep omwonenden alsnog in beroep kan gaan tegen die beslissing, specifiek over de vraag of alternatieve locaties genoeg zijn overwogen. Die zaak dient in februari.

Ed Balls en Eric Pickles maken zich daar weinig zorgen over en gaan ervan uit dat het monument hier gewoon komt. Vroeger lagen hier aan de oever van de Theems waarschijnlijk paardenstallen en een leerlooierij, vertelt Eric Pickles. „Dus de kans dat hier iets van archeologische grote waarde ligt, is klein. Maar we hebben 3 miljoen pond uitgetrokken voor archeologisch onderzoek en ze gaan alles goed doorzeven. Hopelijk beginnen ze al vóór februari.”