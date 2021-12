Klimaatplannen van de regio’s liggen op koers. ‘Niemand had dat verwacht’

Het is „goed mogelijk” dat er het komend decennium op het Nederlandse vasteland genoeg zonne- en windparken worden gebouwd om de klimaatplannen te realiseren die het huidige demissionaire kabinet in 2019 maakte. Dat maken het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES) donderdag bekend. „De regio’s hebben een enorme stap gezet”, zei Jan Matthijsen van het PBL tijdens een persconferentie over de rapporten.

In het klimaatakkoord is in 2019 het doel vastgelegd om in 2030 35 terawattuur (TWh, een miljard kilowattuur) elektriciteit op te wekken met windturbines, zonneparken en grote zonnedaken op het Nederlandse vasteland. Dat is circa 30 procent van het huidige landelijke stroomverbruik. Nu bedraagt de opwek uit zulke wind-en zonneparken zo’n 19 TWh. Er moet dus nog veel worden bijgebouwd.

Uit de analyse van het PBL blijkt dat die aanleg en planning op schema lopen. Ook als het tegenzit, wordt de grens van 35 TWh gehaald. Voor veel van de nog te bouwen wind- en zonneparken zijn al vergunningen verstrekt en is subsidie verleend.

Wel waarschuwt het planbureau dat er „nog veel werk te verzetten” is. Het is „nog erg onzeker” dat er veel méér wind- en zonneparken kunnen worden gebouwd dan 35 TWh, ook al blijkt uit de ingediende strategieën van de ‘energieregio’s’ dat ze dat wel zouden willen. Het elektriciteitsnet is dan wellicht ontoereikend.

Om het doel uit het klimaatakkoord uit te voeren, is Nederland verdeeld in dertig regio’s. Iedere regio heeft verkend hoeveel nieuwe zonne- en windparken er gebouwd kunnen worden. Over vestiging beslissen vervolgens gemeenten.

Extra plannen uit de regio

Het PBL schreef sinds 2020 al twee rapporten over de ‘regionale energiestrategieën’ (RES’en) in wording. Afgelopen februari was het PBL nog minder optimistisch. In het slechtste geval zou slechts 31 TWh kunnen worden opgewekt. Volgens Matthijsen hebben de regio’s in het afgelopen jaar echter extra plannen op tafel gelegd. „Niemand had dat van tevoren verwacht.” Ook worden vergunningen voor wind- en zonneprojecten in hoog tempo verleend en bekrachtigd.

De belangrijkste onzekere factor is de capaciteit van het elektriciteitsnet. Bijna in heel Nederland heerst inmiddels krapte. Het net kan slechts met grote moeite voor 2030 genoeg uitgebouwd worden om de benodigde wind- en zonneparken aan te sluiten. Een tekort aan technisch personeel is daarbij „misschien wel het belangrijkste probleem”, aldus Matthijsen. Netbeheerders zijn van plan hun investeringen in het netwerk te verdubbelen naar ruim 3 miljard euro per jaar.

De netkrapte wordt ernstiger en de kosten van uitbreiding hoger, omdat veel RES’en de voorkeur geven aan de bouw van zonneparken (en grote zonnedaken) boven windmolens. Windmolens zijn vaak impopulair bij omwonenden, maar zonnepanelen produceren minder efficiënt. Daardoor zijn meer kabels nodig voor dezelfde hoeveelheid elektriciteit.

Op dit moment wordt circa de helft van de geplande zonneparken niet gebouwd, omdat ze niet op het stroomnet kunnen worden aangesloten. Volgens Matthijsen loopt momenteel bovendien „alles klem” omdat het kabinet voornemens is om na 2025 geen subsidies meer te verlenen. „We zien nu een enorme golf met aanvragen die niet aangesloten kunnen worden.”

„Je moet echter niet vergeten, dat dít is wat de regio’s willen”, benadrukte Jop Fackeldey van de energieregio Flevoland (en PvdA-gedeputeerde in die provincie) tijdens de persconferentie. Alle betrokken provincies en gemeenten hebben inmiddels ingestemd met de RES’en. Fackeldey: „De netcapaciteit is natuurlijk belangrijk, maar draagvlak en ruimtelijke inpassing ook.”

Voor 5 TWh van de benodigde 35 TWh is nog onduidelijk waar en hoe die binnen regio’s opgewekt zullen worden. Volgens directeur Kristel Lammers van het NP RES zijn er „tempoverschillen”. Lammers wijst er bijvoorbeeld op dat regio’s in Gelderland, Limburg en Utrecht nog plekken voor wind- en zonneparken moeten aanwijzen.

Volgens Lammers en Matthijsen zijn de energieregio’s dit jaar begonnen om burgers te betrekken bij de RES’en. Het klimaatakkoord streeft bovendien naar financiële participatie van bewoners in de helft van de wind- of zonneparken.

Vooral windparken worden door omwonenden eerder geaccepteerd als zij delen in de winst. Dat doel is echter nog lang niet bereikt, bleek dit najaar uit de Participatie Monitor van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Een belangrijke kwestie is of Nederland in 2030 genoeg zal hebben aan 35 TWh wind- en zonnestroom op het vasteland. De vraag naar elektriciteit groeit door warmtepompen, auto’s, waterstoffabrieken, andere industriële installaties en datacentra.

Hoofdnetbeheerder TenneT schetste recentelijk scenario’s waarin de elektriciteitsvraag in Nederland zou kunnen toenemen van de huidige 120 TWh naar 144 à 180 TWh in 2030. Matthijsen: „Vooral de stroomvraag uit de industrie kan sterk groeien. Dat plaatst het kabinet voor belangrijke beslissingen over hoe die elektriciteit moet worden opgewekt.”