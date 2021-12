Belastingdienst krijgt boete van 2,75 miljoen euro om Toeslagenaffaire

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Belastingdienst een boete van 2,75 miljoen euro opgelegd vanwege de verwerking van de dubbele nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag. Dat meldt de toezichthouder dinsdag in een persbericht. Met de „onrechtmatige verwerking” van de persoonsgegevens beging de fiscus „ernstige overtredingen van de privacywet”, constateerde de toezichthouder al in oktober. De Belastingdienst kan nog in bezwaar gaan tegen de boete van de AP.

De afdeling Toeslagen van de Belastingdienst bewaarde de gegevens over de dubbele nationaliteit van burgers „zonder rechtmatige grondslag” in het zogeheten Toeslagen Verstrekking Systeem. Daarnaast gebruikte het de gegevens in een systeem dat bepaalde toeslagaanvragen automatisch als risicovol aanwees en voor de opsporing van georganiseerde fraude. AP noemt dit handelen van de Belastingdienst „discriminerend” en „niet noodzakelijk voor de vervulling van een publieke taak”. De Belastingdienst had de gegevens al in 2014 moeten verwijderen, aldus de privacywaakhond van de overheid.

Netjes

AP-voorzitter Aleid Wolfsen benadrukt in een reactie dat burgers gedwongen zijn hun gegevens door de overheid te laten verwerken, en er daarom op moeten kunnen vertrouwen dat dat „netjes gebeurt”. In de Toeslagenaffaire is dat volgens Wolfsen „vreselijk misgegaan”. Dat kan deze boete niet ongedaan maken, aldus Wolfsen die het wel een „belangrijke stap in een breder herstelproces” noemde.

De Autoriteit Persoonsgegevens, een zelfstandig bestuursorgaan, int de boetes die het aan de overheid oplegt niet zelf. Dat doet het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid valt. Het Ministerie van Financiën, waar de Belastingdienst onder valt, moet de boete betalen.