Azerbeidzjan en Armenië moeten van de rechter discriminatie voorkomen

Zowel Azerbeidzjan als Armenië heeft dinsdag een tik op de vingers gekregen van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Beide landen moeten haatzaaien en discriminatie van elkaars bevolking voorkomen. Azerbeidzjan moet van de rechter de veiligheid van Armeense krijgsgevangenen waarborgen en haatzaaien tegen de Armeense bevolking voorkomen en bestraffen. In een bijna identieke uitspraak moet Armenië van de rechter rassendiscriminatie van Azerbeidzjanen op Armeens grondgebied voorkomen.

Armenië klaagde Azerbeidzjan in september aan voor het aanzetten tot etnische haat en het plegen van grove mensenrechtenschendingen tegen de Armeense bevolking. Azerbeidzjan kwam een week later met een tegenaanklacht. De Amerikaanse rechter Joan Donoghue, die dinsdag in Den Haag namens haar veertien collega-rechters sprak, heeft verder bepaald dat beide landen zich moeten onthouden van acties die het geschil kunnen verergeren.

Nagorno-Karabach

Het decennialange conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan ontstond toen beide landen in 1991 onafhankelijk werden bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De autonome regio Nagorno-Karabach werd vanaf dat moment het middelpunt van gewapende conflicten, die in 1994 tot een einde kwamen dankzij een staakt-het-vuren. Het conflict over de regio laaide in het najaar van 2020 op door een oorlog in de enclave Nagorno-Karabach. Onder bemiddeling van Rusland werd zes weken na het begin van de oorlog eveneens een staakt-het-vuren afgekondigd.

Lees ook: Armenen laten hun huizen in as achter

Beide landen beroepen zich in de strijd op het VN-verdrag tegen rassendiscriminatie. Armenië stelt dat Azerbeidzjan de Armeense bevolking systematisch discrimineert en aan grove mensenrechtenschendingen onderwerpt, zoals massamoord en marteling, vanwege hun Armeense identiteit. Het conflict van vorig jaar zou de schendingen alleen maar hebben blootgelegd, stelt Armenië.

Het land maakt zich met name zorgen over de behandeling van gevangenen. Het staakt-het-vuren zou geen einde hebben gemaakt aan de mensenrechtenschendingen. De internationale rechters hebben dinsdag bepaald dat de gevangenen op een waardige manier moeten worden behandeld.

Azerbeidzjan zegt op zijn beurt dat aartsvijand Armenië zich al decennialang schuldig maakt aan zuivering van Azerbeidzjanen. Wel verwijderde het een trofeepark in hoofdstad Bakoe, dat was gevuld met etalagepoppen die waren gekleed in de uitrusting van Armeense soldaten. Het weghalen van het park was een van de eisen van Armenië, dat het park „vernederend” vond.